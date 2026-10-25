Tomás Vidal y el Dúo Ebenum, triunfadores del I Concurso de Música de Cámara y para Solista Joaquín Turina en Sevilla

I Concurso de Música de Cámara y para Solista Joaquín Turina - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha celebrado la fase final y la entrega de premios del I Concurso de Música de Cámara y para Solista Joaquín Turina, una iniciativa impulsada por el Área de Turismo y Cultura para apoyar el talento de los jóvenes músicos, favorecer su proyección profesional y mantener vivo el legado de uno de los compositores sevillanos más universales.

Según ha informado el Gobierno local en un comunicado, el pianista Tomás Vidal se ha alzado con el primer premio del certamen, dotado con 6.000 euros y la oportunidad de ofrecer un concierto en la programación del Espacio Turina.

El Dúo Ebenum, integrado por la violinista Arabela de Miguel y la pianista Claudia Fernández, ha obtenido el segundo premio, con una dotación de 3.000 euros, y el premio especial a la mejor interpretación de una obra de Joaquín Turina, dotado con 1.600 euros.

Además, Juventudes Musicales de Sevilla ha concedido al dúo un reconocimiento que le permitirá participar en un concierto de su temporada anual.

El tercer premio, dotado con 2.000 euros, ha recaído en el organista y clavecinista sevillano Guido García. El cuarto premio, de 1.000 euros, ha sido para el dúo formado por el violinista Enric Moya y el pianista Duarte Soares; el quinto, de 800 euros, para el Trío Ipse, y el sexto, de 600 euros, para el Cuarteto Rucca.