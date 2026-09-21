'Toro Bravo, guardián de la biodiversidad': La exposición callejera mostrar la libertad de este animal en Sevilla

El delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, con el presidente de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia, Antonio Bañuelos. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha impulsado junto a la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia (Ructl) la exposición fotográfica 'Toro Bravo, guardián de la biodiversidad', una muestra itinerante que acercará al centro de la ciudad la realidad del toro bravo, su crianza en libertad y la importancia de la dehesa como espacio de conservación de la biodiversidad.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la muestra, en la que la administración ha participado a través de la iniciativa 'Sevilla, Ciudad Taurina', la muestra ha reunido 20 fotografías de gran formato, firmadas por Arse & Azpi, Arjona, GCB Comunicación Digital, Isma Sánchez y José Manuel Maza Martínez, que ofrecen una mirada al toro bravo en libertad y a los diferentes paisajes, estaciones y especies que forman parte del ecosistema de la dehesa.

En este sentido, el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, ha explicado que la exposición perseguirá "sacar el toro bravo de los espacios habituales en los que tradicionalmente se muestra y acercarlo a la ciudadanía, situándolo en uno de los lugares más transitados de Sevilla". "El toro bravo forma parte de nuestra historia, nuestra cultura y nuestro paisaje, pero también tiene una dimensión medioambiental que es importante dar a conocer", ha añadido.

"Desde el Ayuntamiento queremos contribuir a divulgar esa realidad y poner en valor el trabajo de los ganaderos, que durante generaciones han contribuido al mantenimiento de estos espacios y de la biodiversidad que albergan", ha afirmado el delegado.

La presentación ha contado con la presencia del presidente de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia, Antonio Bañuelos, así como de los miembros de su junta directiva Fernando Sampedro y Rafael Iribarren, que han acompañado al Ayuntamiento en la puesta de largo de esta iniciativa.

Además, la iniciativa se ha enmarca además en la apuesta del Ayuntamiento por "reforzar la vinculación de Sevilla con el mundo del toro" a través de la marca municipal 'Sevilla Ciudad Taurina', para poner en valor su dimensión histórica, cultural y económica y, en este caso, también su relación con el territorio y el medio ambiente.