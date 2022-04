Toscano "aventura" que no habrá paros de caseteros en las ferias de Sevilla: "No tenían claro la reforma laboral"

SEVILLA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Carlos Toscano, ha afirmado este lunes en relación con los paros convocados por los caseteros en las ferias de la provincia, entre ellas la de Abril de Sevilla (del 30 de abril a 7 de mayo), que se atrevería a decir que no se llevarán a cabo esas protestas "ya que ha visto una actitud muy positiva por parte de esa asociación".

Así lo ha expresado tras la reunión que ha mantenido con el sector, en la que han hecho un "repaso conjunto" de la reforma laboral aprobada por el Gobierno y "donde ha quedado meridianamente claro que el nuevo texto normativo "no modifica la jornada de trabajo ni el regimen de descanso".

"No lo tenían claro y han salido bastante satisfechos de la reunión", ha añadido Toscano, quien ha destacado "la actitud positiva" de la Asociación de Caseteros. "Ellos entendían una incidencia de la Reforma que no es correcta".

Toscano también ha asegurado que en este encuentro "no se ha planteado" cuestión alguna relacionada con la Inspección de Trabajo. "No sería razonable que pidieran que no actuaran los inspectores. Es un tema que no ha estado sobre la mesa".

Los empresarios que se encargan de prestar servicio en las casetas habían justificado días atrás el paro ante "la falta de respuesta" a la reivindicación de una "necesaria y específica regulación" laboral para este sector por sus "singulares codiciones" y para reclamar al tiempo la "aplicación de un régimen especial". Apuntaban a la reforma laboral como causa de las "importantes limitaciones" a la contratación temporal, unas condiciones que "dificultan y hacen prácticamente inviable", a su juicio, la actividad en las ferias.

El Ayuntamiento de Mairena del Alcor (Sevilla) también había pedido a la Subdelegación del Gobierno que mantuviera una reunión con los representantes de la Asociación Andaluza de Hostelería de Feria para intentar evitar que el paro convocado para las distintas ferias, teniendo en cuenta que esta localidad es la primera en celebrar su feria, a partir del 20 de abril.