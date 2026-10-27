Toscano destaca el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con el mantenimiento de la A-49 en Sevilla

El candidato del PSOE de Sevilla al Congreso, Francisco Toscano. - PSOE SEVILLA

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE al Congreso de los Diputados Francisco Toscano ha afirmado que el próximo 29 de noviembre "los sevillanos y tendremos que elegir el tipo de movilidad que queremos en nuestros pueblos y ciudades" y ha asegurado que el proyecto socialista defenderá "la calidad de vida de nuestros vecinos y apostará por inversiones en infraestructuras que contemplen también su conservación".

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, un "ejemplo claro" de ello ha sido la inversión de 20 millones de euros que el Gobierno socialista presidido por Pedro Sánchez ha realizado para reducir el ruido en la A-49 a su paso por Camas, Tomares, Castilleja de la Cuesta y Bormujos.

En este sentido, Francisco Toscano ha explicado que se trata de "una actuación concreta que responde a una necesidad de los vecinos y vecinas de estos municipios que conviven a diario con el tráfico de una de las principales vías de nuestra provincia".

Asimismo, ha destacado que esta inversión del Ejecutivo de España "va a permitir reducir el impacto del ruido en la A-49 con la renovación del pavimento y la instalación de pantallas acústicas de hormigón". "Esta inversión no es un hecho aislado, forma parte de la segunda fase del Plan de Acción contra el Ruido en la A-49 y se integra a su vez en el programa de conservación y mantenimiento de la red de carreteras del Estado, en el que ha invertido 214 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Sevilla", ha abundado el candidato.

Para Francisco Toscano, "la mejor forma de invertir en las personas es invertir en mejorar nuestras infraestructuras y ese es el compromiso de las y los socialistas: mejorar nuestras comunicaciones, cuidar a nuestros municipios y avanzar a una mayor calidad de vida de la población".