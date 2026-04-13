Toscano destaca las inversiones estatales en el aeropuerto de Sevilla tras rozar en marzo el millón de pasajeros

Archivo - Vista de la terminal desde las pistas del aeródromo, en foto de archivo. - AENA - Archivo

SEVILLA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, se ha referido este lunes al volumen de pasajeros que ha registrado el aeropuerto en marzo, donde ha rozado el millón de usuarios, en concreto más de 952.000 (+9%), "consolidando una evolución muy positiva del tráfico aéreo", y ha destacado al respecto que estos resultados reflejan el "trabajo sostenido".

En este sentido, Toscano ha subrayado las "inversiones importantes" por parte de la Administración del Estado en la planificación, gestión y mejora de las instalaciones. "Desde el Gobierno de España estamos comprometidos con el fortalecimiento de las infraestructuras aeroportuarias como motor de desarrollo económico y también de proyección internacional de Sevilla y su provincia", ha asegurado en un audio remitido a los medios.

Así, en el conjunto del primer trimestre de 2026, el aeropuerto ha superado los 2,45 millones de pasajeros, lo que supone un 8,9% más que en el año inmediatamente anterior. Por su parte, el movimiento de mercancías entre enero y marzo rozó las 2.740 toneladas, una cifra que confirma el papel del aeropuerto de Sevilla como una "infraestructura clave" dentro del conjunto de la red nacional de AENA.

El grueso de los pasajeros registrados se movió en vuelos comerciales (excluye aviación general y ejecutiva), ya que sumaron 952.214. De ellos, 377.081 viajaron desde o hacia alguna ciudad española (un registro similar al del año pasado), mientras que 575.133 optaron por conexiones con el extranjero (+16,2%).

Los mercados foráneos con mayor demanda en términos absolutos fueron Italia (138.397 pasajeros), Francia (102.377), Reino Unido (91.219), Holanda (45.261), Alemania (39.499), Portugal (29.364) y Polonia (17.286).

Por ritmo de crecimiento, según datos de AENA, resultó significativa la evolución que siguieron durante el mes pasado los vuelos con Dinamarca (los viajeros en vuelos con este país se duplicaron), Polonia (+63,3%), Rumanía (+43,1%), Marruecos (+36,2%), Holanda (+28,8%), Italia (+27,6%) y Portugal (+20%).

En el caso de las conexiones con Turquía, la cifra de pasajeros se multiplicó por más de dos, debido a que la ruta con Estambul la operan desde septiembre de 2025 dos aerolíneas diferentes (Pegasus y Turkish Airlines), mientras que en marzo de ese mismo ejercicio sólo lo hacía una de ellas (Pegasus). Esta proyección internacional explica que el tráfico foráneo aportase un 60,4% de la actividad comercial del aeropuerto, 3,8 puntos más que en marzo de 2025.

En cuanto a las operaciones, el Aeropuerto de Sevilla atendió durante el mes pasado 7.019 vuelos, de los que 6.241 fueron comerciales (+8,3%). En relación con la carga, los operadores movieron cerca de 1.079 toneladas de mercancías, un 7,5% más que en marzo de 2025.