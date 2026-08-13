Toscano pide "prudencia al volante" ante los 289.000 desplazamientos previstos en Sevilla por el puente del 15 de agosto

Archivo - Retenciones a la altura de Dos Hermanas (Sevilla). Imagen de archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano, ha pedido este jueves "prudencia al volante" durante este fin de semana con motivo de la operación especial de tráfico del 15 de agosto, que prevé 289.000 desplazamientos en la provincia entre este viernes, 14 de agosto, y el domingo, 16 de agosto.

En una nota, Toscano ha lanzado un mensaje a la ciudadanía, tanto a quienes se desplazan para iniciar sus vacaciones como a quienes regresan de sus destinos, y ha subrayado la importancia de "planificar con tiempo el desarrollo de los viajes" y consultar la información oficial que difunden la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Asimismo, el subdelegado ha insistido en la necesidad de extremar las precauciones durante los desplazamientos y evitar cualquier distracción al volante. En este sentido, ha instado a no utilizar el teléfono móvil durante la conducción y a adoptar todas las medidas de seguridad, como el uso del cinturón de seguridad en los turismos y del casco en las motocicletas.

Las previsiones indican que este fin de semana del 15 de agosto los desplazamientos estarán más espaciados y que los destinos serán principalmente las segundas residencias y las zonas de costa. Las vías que se espera que soporten la mayor intensidad son A-4, A-45, A-49, A-66, A-92, AP-4 y N-4.

La operación especial del 15 de agosto, que se desarrolla desde las 15,00 horas de este viernes hasta medianoche del domingo, supone una intensificación de las tareas habituales de vigilancia de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, incluyendo helicópteros y drones de la DGT.

Los agentes prestarán especial atención a la velocidad inadecuadas, la falta de uso del cinturón de seguridad o el uso del teléfono móvil por el conductor. La Dirección General de Tráfico ha pedido además prestar especial atención a las zonas que pueden estar afectadas por incendios forestales.

El fuego iniciado en Niebla (Huelva) tiene incidencia en la provincia de Sevilla en la carretera SE-6400 en El Madroño, la SE-6402 entre El Castillo de las Guardas y El Madroño, y la SE-538 entre Aznalcóllar y El Madroño.