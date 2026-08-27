Toscano pide respetar el código de circulación ante la Operación Retorno con 371.000 desplazamientos en Sevilla

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ESPAÑA

SEVILLA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano, ha hecho este jueves, 27 de agosto, un llamamiento a respetar el código de circulación ante la Operación Retorno, que prevé 371.000 desplazamientos este fin de semana en las carreteras sevillanas con motivo del final de las vacaciones de verano.

Toscano ha recordado que la carretera dejó ocho muertes en la provincia en julio y agosto en 2025 y este año se espera una cifra muy superior de viajes en relación a hace un año: 371.000 frente a los 273.000 del año pasado, según consta en un comunicado remitido por la Subdelegación del Gobierno en España.

"Es por eso que recordamos la importancia de seguir todas las normas del código de circulación, las indicaciones que marquen los agentes de tráfico, el no consumo de alcohol al volante y respetar y cumplir en todo caso las indicaciones de los agentes de la autoridad", ha indicado el responsable.

Con motivo del final de las vacaciones, la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Sevilla han previsto un operativo que comienza este viernes 28 de agosto a las 15.00 horas y continuará hasta la medianoche del lunes 31.