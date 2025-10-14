Toscano valora las ayudas estatales de 250.000 euros para infraestructuras municipales dañadas por la DANA en Sevilla

Archivo - Francisco Toscano, subdelegado del Gobierno en Sevilla, atiende a los medios en una foto de archivo. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España subvencionará con 260.662 euros a la Diputación de Sevilla para financiar las obras de reparación o restitución de infraestructuras municipales afectadas por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), que dejó incidencias en amplias zonas de la Península e Islas Baleares entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

"Estas ayudas permiten a las entidades locales afrontar con mayor agilidad las obras de reparación y restitución de infraestructuras básicas dañadas gracias al Gobierno de España, que ha reducido a la mitad los tiempos de tramitación de este tipo de ayudas", según ha dicho el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, en un comunicado.

En la región andaluza, estas ayudas alcanzan un total de 14.624.649 euros y se articulan a través de las ocho diputaciones, llegando así a la totalidad del territorio afectado en la comunidad autónoma. Las subvenciones convocadas tienen por objeto financiar en un 50% los proyectos directamente relacionados con los daños de la DANA que ejecuten los ayuntamientos, los consejos insulares, las diputaciones provinciales, las comarcas y las mancomunidades.

Serán obras de restitución de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios municipales y de las mancomunidades, además de en Andalucía, en la Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha, Baleares, Cataluña y Aragón. En total, se distribuirán a estos territorios afectados 60.522.272 euros.