Toscano valora el plan de inversión estatal para el aeropuerto de Sevilla: "Garantiza el crecimiento de la actividad"

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

"El Gobierno apuesta de nuevo por el aeropuerto de Sevilla con la puesta en marcha de un nuevo plan de inversión para mejorar y ampliar su infraestructura, un impulso que se suma a los 80 millones de euros que ya se inyectaron en 2022 y que han cosechado los mejores resultados de la historia de San Pablo", ha expresado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, en relación a los 12.888 millones que se destinarán para la mejora de los aeropuertos de España para el periodo 2027-2031.

El plan de inversiones anunciado por AENA y el Gobierno se incluirá en el Documento de Ordenación y Regulación Aeroportuaria (DORA), actualmente en tramitación, cuyo periodo de consulta comenzará en breve, de modo que "no podremos conocer el desglose exacto de las inversiones reguladas, es decir, aquellas vinculadas directamente con la actividad aeronáutica del aeropuerto, hasta que finalice el proceso de tramitación", señala Toscano en una nota de prensa.

El subdelegado del Gobierno ha recalcado que las inversiones comerciales no están incluidas en el Documento de Ordenación y Regulación Aeroportuaria, enfocado únicamente a la inversión en infraestructura. En este sentido, se prevé la ampliación de la zona de control de seguridad; actuaciones de mejora en los accesos de llegadas; una nueva pasarela de embarque 10 y 11; la renovación de aseos, una plataforma de gestión energética, una nueva sala VIP; un nuevo edificio SEI, un simulador de fuego y la ampliación de aparcamientos.

Estas actuaciones se suman a las ya acometidas en el aeropuerto de San Pablo durante el periodo 2022-2026, cuando el Gobierno de España invirtió 80 millones de euros para la reforma y ampliación del edificio terminal y de la central eléctrica y el recrecido de la pista de vuelo.

"Con esta inversión garantizamos el crecimiento continuado de la actividad de nuestro aeropuerto, tanto en el transporte de mercancías, como de pasajeros", ha explicado Toscano sobre la doble faceta del aeródromo sevillano en relación la creciente demanda también en el caso del transporte de mercancías, que entre enero y agosto de este año aumentó un 7,3% y ha rozado las 7.490 toneladas, ha proseguido el subdelegado del Gobierno.

En relación al volumen de pasajeros, un total 6.334.275 de viajeros se han contabilizado durante los ocho primeros meses del año, "un máximo histórico", ha detallado Toscano.

Tan solo 24 horas después de la inauguración de una nueva ruta diaria con Turquía, el Gobierno de España "ratifica su apoyo a Sevilla" con un nuevo plan para mejorar y ampliar su infraestructura, ha expresado Toscano sobre la importancia creciente a nivel turístico de la ciudad con la llegada de compañías y de nuevas rutas comerciales, como la recién inaugurada ruta con Estambul de Turkish Airlines, ha concluido Toscano.