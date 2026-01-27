Toscano ve que la regularización de migrantes "reforzará" la economía y "cubrirá la falta de mano de obra" en Sevilla

Archivo - El subdelegado del Gobierno en la provincia, Francisco Toscano. Imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha destacado que la regularización extraordinaria de personas migrantes "fortalecerá" los sectores productivos de la provincia. Según ha señalado, esta medida permitirá que "aflore la economía sumergida, facilitará que los empresarios realicen contrataciones con seguridad jurídica y contribuirá a cubrir el déficit de mano de obra en sectores clave, además de incrementar las aportaciones que sostienen los servicios públicos".

Toscano ha explicado estos detalles en un audio remitido a los medios, donde ha precisado que, tras su aprobación este martes en el Consejo de Ministros, el Gobierno central ya ha iniciado los trámites para implementar esta regularización extraordinaria, que contempla dos requisitos fundamentales.

El primero establece que únicamente podrán beneficiarse quienes ya se encuentren en territorio español y acrediten al menos cinco meses de residencia en España, contados a partir de diciembre de 2025. En segundo lugar, no podrán acceder a esta regularización quienes tengan antecedentes penales, ha subrayado el subdelegado del Gobierno en Sevilla.