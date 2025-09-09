Un total de 40 nuevos policías locales comienzan en Sevilla su formación en la academia.

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 40 nuevos policías locales destinados a Sevilla han inaugurado este martes el curso de formación de los nuevos efectivos en las instalaciones de la Jefatura de Policía Local de la ciudad hispalense. Este supone el primero de los cursos en el que se aplica el convenio firmado por el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía, a través del que, además, se formarán otros 50 agentes destinados a diferentes localidades andaluzas.

Durante la inauguración, el delegado de seguridad ciudadana, Ignacio Flores, ha puesto en valor la colaboración entre administraciones ya que "gracias este acuerdo todos salimos ganando, sobre todo los ciudadanos que tendrán de forma inminente unas calles más seguras y con más policías".

El curso contará con diversas instalaciones municipales para la impartir la formación, mientras que las actividades se desarrollarán en espacios municipales como la UNED Sevilla, las instalaciones deportivas de San Pablo, el Parque de Bomberos, la Jefatura de Policía Local, el Centro de Educación Vial y la propia Escuela de Policía Local.