Un total de siete personas resultan heridas en un incendio en la cocina de un bar de Ciudad Jardín (Sevilla). - 112

SEVILLA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de siete personas, tres de las cuales han requerido traslado a centro hospitalario --uno de ellos por quemaduras--, han sido atendidas por los servicios sanitarios este domingo a causa de un incendio en la cocina de un bar de Ciudad Jardín en Sevilla.

Según ha detallado el 112 en una nota, las siete personas han resultado heridas de distinta consideración. En concreto, el Teléfono de Emergencias 112 ha recibido a las 14,30 horas la primera de varias llamadas que alertaban de un incendio en la cocina de un bar en la calle Alfonso XI.

Rápidamente, se activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Local y Nacional así como a los Bomberos.