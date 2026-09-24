Trabajadores de alumbrado público de Sevilla mantienen la huelga a partir de esta media noche tras reunión en el Sercla

Archivo - Imagen de archivo de una instalación de farola LED en Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Provincial de Industria de CCOO de Sevilla ha anunciado que mantiene la huelga convocada en Acisa --empresa encargada del alumbrado público de la capital-- para este viernes, ante el "bloqueo" de la empresa a "cualquier posibilidad de acuerdo" en la negociación mantenida en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla).

Según ha detallado el sindicato en una nota de prensa, la representación de la empresa adjudicataria del mantenimiento y la conservación del alumbrado público de la zona norte de la ciudad ha acudido a la mediación previa a la huelga con "mala fe y una actitud inmovilista" que ha "bloqueado" la posibilidad de alcanzar un acuerdo que desencallara el conflicto.

En este sentido, el secretario de Acción Sindical del Sindicato Provincial de Industria de CCOO de Sevilla, Isaac García, ha subrayado que a la dirección de Acisa "le importa muy poco el correcto funcionamiento y la calidad del servicio de alumbrado público en Sevilla" y que "la cerrazón de la empresa está impidiendo solucionar las graves deficiencias de este servicio".

Tras este bloqueo por parte de la empresa en el Sercla, los sindicatos CCOO y UGT han decidido mantener la jornada de huelga prevista desde las 00,00 horas y la concentración de este viernes, 25 de septiembre, a las puertas del Ayuntamiento de Sevilla.

SERVICIOS MÍNIMOS EN UN VIERNES DE EVENTOS

La Junta de Andalucía ha fijado unos servicios mínimos de tres trabajadores por turno que deberán realizar labores de vigilancia y actuar ante instalaciones de alumbrado apagadas o situaciones que puedan suponer un riesgo para personas o bienes, así como una persona encargada de recoger avisos e incidencias.

En este contexto, los trabajadores del lote 1, zona norte de Sevilla, que atienden aproximadamente a 36.458 puntos de luz y 753 centros de mando, en una zona que abarca de manera parcial a los distritos Norte (San Jerónimo, La Bachillera, Los Carteros, San Diego, Los Príncipes, La Palmilla, Pino Montano, Consolación y El Gordillo); Distrito Macarena: (La Macarena, Santa María de Ordás, Pío XII, La Polígrafa, Miraflores, Las Naciones, Los Flores, La Carrasca, Begoña, Santa Catalina, El Torrejón, Villegas y Hermandades).

Del mismo modo, incluye los distritos San Pablo-Santa Justa (La Corza, Fontanal, San Carlos, Tartessos, Asunción, San José de Calasanz, El Carmen, Huertas de Santa Teresa, Cruz Roja y Zodiaco); el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca (Parque Alcosa, Las Naciones-Gran Plaza (zona norte), Torreblanca de los Caños y los nuevos desarrollos residenciales del sector este-norte). Además, incluye la mitad norte del Distrito Casco Antiguo, donde se ubican los barrios de San Julián, San Gil, Alameda de Hércules y San Vicente.

Según ha detallado el sindicato UGT-FICA en declaraciones a Europa Press, el conflicto se ha generado por la doble escala salarial --cobro de distinto sueldo por la misma tarea-- en el reparto de zona asignada, donde se subrogaron a trabajadores de otra empresa, ante lo que han reclamado el desbloqueo de la negociación para la firma de un nuevo convenio colectivo sin estas diferencias retributivas y que se retiren las sanciones interpuestas a algunos trabajadores por las protestas realizadas en 2025.

En contexto, este viernes reunirá desde primeras horas de la tarde conciertos, espectáculos y citas deportivas en distintos puntos de la ciudad, tales como las actuaciones de la Bienal de Flamenco, la Carrera Nocturna del Guadalquivir, la Feria de San Miguel en la Maestranza con José María Manzanares, Talavante y Juan Ortega, así como un festival de reggeton en la Cartuja y los conciertos de Silvio Rodríguez y Shinova en Fibes y Cartuja Center respectivamente.