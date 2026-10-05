Tráfico inicia una campaña de control de distracciones al volante que supuso 141 multas por usar el móvil en Sevilla

Archivo - El subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Sevilla ha iniciado este lunes, 5 de octubre, una campaña especial de vigilancia y control centrada en las distracciones al volante. Esta iniciativa, que se extiende hasta el 11 de octubre, supuso en su edición de 2025 la denuncia a 329 conductores, la mayoría por utilizar el teléfono móvil mientras estaban al volante, tanto para llamar como para ver mensajes y consultar redes sociales. En concreto, se efectuaron hasta 141 multas por conducir sujetando el teléfono con la mano en 2025.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano, ha destacado que la distracción es la primera causa de accidentes mortales de tráfico, según ha precisado el Ejecutivo en un nota. Además, ha concretado que conducir sujetando el teléfono móvil con la mano es una conducta peligrosa y supone la infracción más frecuente, que, además de una sanción económica, implica la pérdida de seis puntos del carné de conducir.

En la campaña de hace un año, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil controlaron en la provincia de Sevilla un total de 5.202 vehículos que circulaban por carretera, efectuando 173 controles en los que se denunció a 329 conductores por realizar acciones que suponen una distracción durante la conducción.

Al hilo, Toscano ha subrayado que las distracciones son la primera causa de accidentes mortales de tráfico y aparecen como factor concurrente en un 30 por ciento de los siniestros con muerte. Además de la utilización del teléfono, entre los factores principales de riesgo asociados a las distracciones en la conducción está el uso de otros dispositivos electrónicos, encender y apagar cigarrillos, así como la fatiga, sueño o somnolencia.

Otros motivos de sanción habituales en esta semana de controles son la no utilización del cinturón de seguridad, no tener un adecuado sistema de retención infantil o abrocharse el cinturón mientras se conduce y se observa a los agentes.

Así, el resultado de la campaña de 2025 contra las distracciones dejó 5.202 vehículos controlados en 173 puntos de vigilancia, 141 conductores denunciados por utilizar manualmente el teléfono móvil, 30 por abrocharse el cinturón estando al volante y al ver a los guardias civiles de Tráfico, y 19 por el uso de cascos o auriculares conectados a aparatos reproductores de sonido o haciendo uso de otros sistemas de navegación, distintos del teléfono móvil, una conducta que está prohibida porque también supone una distracción en la conducción.

Asimismo, el año pasado se sancionó a 86 personas por tasas de alcohol superiores a la permitida o por dar positivo en otras drogas. También se denunciaron actitudes como estar fumando, comiendo y leyendo documentos por parte del conductor o distracciones con otros usuarios del vehículo.

En suma, Tráfico realiza esta campaña de control y vigilancia con agentes de la Guardia Civil a pie de carretera, pero también con medios automatizados como cámaras que permiten, entre otras cosas, comprobar si se hace uso del teléfono móvil mientras se conduce.