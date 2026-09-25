Transportes adjudica las obras de la nueva estación de Cercanías de Dos Hermanas (Sevilla) por más de 18 millones

Archivo - Imagen de archivo de un tren de Cercanías de Renfe. - RENFE - Archivo

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Adif, ha adjudicado la construcción de la nueva estación de Cercanías de Casilla de los Pinos en el municipio sevillano de Dos Hermanas, por un importe de 18,6 millones de euros (IVA incluido).

Según ha comunicado el Gobierno en una nota, la nueva estación, que responde a los estudios de demanda y capacidad realizados por Adif y al interés del Ayuntamiento, se situará en el noroeste del municipio y se integrará con la trama urbana "de forma coordinada y compatible" con los proyectos que realiza el Consistorio en el entorno. Contará con un edificio de viajeros, dos andenes y un paso inferior accesible para conectarlos.

Además, ha indicado que los estudios muestran una demanda en el escenario inicial de 1.500 viajeros diarios y 2.500 en el futuro, además de la reducción de la contaminación y los tiempos de viaje y la mejora de la movilidad. El estudio de capacidad y operación de la línea Sevilla-Cádiz, en la que se enmarca, concluyó que la estación resulta viable al no afectar sustancialmente a la operación futura de la línea.

Al respecto, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha puesto en valor estas obras de la nueva estación afirmando que "va a cambiar y mejorar la movilidad diaria de miles de vecinos". Asimismo, ha señalado que la nueva estación se ubica frente al nuevo Palacio de Exposiciones y Congresos y dará servicio especialmente a los barrios que están creciendo en esta zona del municipio, y complementa la oferta ferroviaria de la ciudad, acompañando las estaciones del centro y del sur del mismo.

"Para los vecinos significará tener el tren más cerca de casa, ahorrar tiempo y disponer de una alternativa real al coche para poder ir a trabajar, estudiar o simplemente desplazarse", ha subrayado Toscano, recalcando a su vez que estará conectada con otros medios de transporte y con la propia línea municipal del Metrobús. A su juicio, las previsiones apuntan de que se puede llegar incluso hasta los 2.500 viajeros diarios en un futuro próximo.

Para el subdelegado, esta es una inversión del Gobierno de España "está pensada para la gente, porque mejorar el cercanía es mejorar la vida cotidiana, menos tiempo en los desplazamientos, mejores conexiones y más oportunidades para los vecinos de Dos Hermanas, así como para el progreso económico y social del municipio".

En cuanto a las características de la estación, el Gobierno ha detallado que la estación de Casilla de los Pinos se levantará en la ubicación consensuada con el Ayuntamiento y presentará estas características, como son que el edificio de viajeros, situado al nivel de las vías, tendrá una imagen arquitectónica emblemática y vanguardista, reconocible en el municipio.

Asimismo, el edificio, con una superficie útil de más de 450 m2 , se desarrollará en una sola planta y acogerá el vestíbulo de viajeros, que conectará el exterior con los andenes, cafetería, y dependencias de atención al viajero y cuartos técnicos.

Por otro lado, contará con dos andenes laterales de 260 metros de longitud y 5 metros de ancho, que se conectarán mediante un paso inferior accesible. También dispondrá de cerramientos perimetrales armonizados con la imagen de la estación y la seguridad del uso público del entorno.

Asimismo, ha destacado que el proyecto incluye accesos peatonales y rodados a la estación que facilitarán su comunicación con otros medios de transporte (vehículo privado, taxis, Kiss&train, bicicletas, etc.), integrados con el aparcamiento ejecutado por el Ayuntamiento en la calle Libertad. En la zona de aproximación a la estación se establecerán espacios para paradas de vehículos, tanto públicos como privados, servicios de emergencias, taxis, autobuses y nuevos sistemas de movilidad.

En este sentido, el Gobierno ha apuntado que todas las actuaciones se desarrollarán bajo criterios de sostenibilidad, seguridad y transformación tecnológica --siguiendo la metodología BIM de trabajo colaborativo mediante modelos digitales centralizados-- que además, minimiza su impacto sobre los viajeros y la circulación de trenes.

REFUERZO DE LA MOVILIDAD Y LAS CONEXIONES CON OTROS TRANSPORTES

La estación de Casilla de los Pinos dará servicio a los nuevos desarrollos urbanos y contribuirá a fomentar el transporte multimodal con la futura línea del Metrobús. El municipio cuenta ya con dos estaciones de ferrocarril: Dos Hermanas y Cantaelgallo, incluidas en la línea C1 de Cercanías de Sevilla, con un intenso tráfico ferroviario.

La estación de Dos Hermanas es, además, parada de todos los trenes de Media Distancia en ancho convencional entre Sevilla y Cádiz y entre Sevilla y Málaga. Estas circunstancias convierten a este municipio en uno de los de mayor intensidad de tráfico ferroviario de Andalucía, según ha subrayado el Ministerio.

Asimismo, ha destacado que este proyecto contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) nueve (promoción de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad); once (acceso a sistemas de transporte seguros, accesibles y sostenibles) y ocho (contribución al crecimiento económico y el empleo). La construcción de la estación de Casilla de los Pinos podrá ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).