Transportes autoriza la mejora de las conexiones viarias a Los Palacios (Sevilla) para la urbanización del sector SUS-17

Afectación del tráfico en el enlace sur de acceso a Los Palacios y Villafranca. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA), 3 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha autorizado las obras de mejora de conexiones viarias al enlace sur de acceso a Los Palacios y Villafranca (Sevilla), en el marco del Proyecto de Urbanización del Plan Parcial del sector SUS-17 del municipio. Por ello, y "para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios", a partir del próximo lunes 6 de octubre desde las 8,00 horas, se realizará el corte total de un tramo del ramal del enlace del km 570 de la N- 4.

Según ha informado la delegación del Gobierno en una nota de prensa, para "asegurar la fluidez del tráfico en la zona", se habilitarán itinerarios alternativos debidamente señalizados.

Así, para acceder a la N-4 desde Los Palacios y Villafranca por el enlace cortado, el ministerio ha propuesto la incorporación a la carretera por los enlaces norte y centro del municipio, y circular por la AP-4 para la conexión con Sevilla y Cádiz.

Para acceder a El Trobal desde la margen izquierda de la N-4, ha planteado el desvío por el casco urbano de Los Palacios y Villafranca hasta el enlace centro de la N-4 donde se podrá tomar la N-4 y la salida sur hacia El Trobal.

Además, para acceder a Los Palacios y Villafranca desde El Trobal, ha señalado el desvío por la N-4 sentido Cádiz hasta el siguiente enlace de Maribáñez donde se puede realizar el cambio de sentido y acceder al casco urbano de Los Palacios y Villafranca por el enlace sur.

Los desvíos han sido coordinados con el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca el cual ha realizado una campaña informativa entre los vecinos de la localidad. Según ha destacado la citada nota, se prevé que estas afectaciones duren un mes, durante el cual se llevarán a cabo los trabajos de ejecución de obra de drenaje transversal con excavación a cielo abierto bajo ramal de enlace, el ensanche de ramal y la rehabilitación del firme.