Transportes inicia obras de mejora del firme de la N-4 en Sevilla por 1,4 millones de euros

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando un contrato de mantenimiento preventivo y mejora de las carreteras de la Red de Carreteras del Estado en las provincias de Córdoba y Sevilla. Dentro del citado contrato, se incluye la rehabilitación de 4,1 kilómetros de la N-4 en la provincia de Sevilla, una actuación que cuenta con un presupuesto de 1,4 millones de euros (IVA incluido) y que se inicia este lunes.

En concreto, los trabajos de rehabilitación se emplazarán en tres subtramos entre los kilómetros 572,4 y 578,2 de la carretera N-4 a su paso por los términos municipales de Los Palacios y Villafranca y Utrera. Para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios durante las actuaciones --de lunes a jueves entre las 6,00 y las 19,00 horas, y los viernes entre las 6,00 y las 13,00 horas-- se producirán cortes alternos de carril en el citado tramo, según se detalla en una nota de prensa.

Al respecto, no se producirán cortes de tráfico los fines de semana ni días festivos. El tráfico se canalizará por el carril opuesto, no afectado por las obras, haciendo uso de señalistas y semáforos, si fuera necesario. También se verá afectado de manera puntual el tráfico en el enlace con la carretera A- 8030 y en el enlace que da acceso a la pedanía de Maribañez.

La afectación durará previsiblemente hasta el viernes 24 de octubre, cuando finalicen de las obras. Los trabajos que se van a llevar a cabo consisten en el fresado y reposición de las capas superiores del firme existente en tramos con deterioros estructurales del mismo; el extendido de nueva capa de rodadura en todo el ancho de la plataforma y longitud de la actuación; la colocación de geomalla en zonas de arcenes con finalidad antirremonte de grietas existentes y la reposición de señalización horizontal y elementos de balizamiento.