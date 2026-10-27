Transportes retoma las obras de mejora de la SE-30 en Sevilla con cortes alternativos hasta el 30 de octubre

Archivo - Afluencia de tráfico en la autopista Sevilla.Huelva, en una imagen de archivo. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible retomará la ejecución de las obras de rehabilitación de firmes en la SE-30, entre los kilómetros 17,6 y 22,5; en la A-66, entre los kilómetros 808 a 810; y en la N-630, de los kilómetros 808,6 a 810 y del 813,1 al 814,9, en la provincia de Sevilla y que provocarán cortes alternativos hasta el viernes 30 de octubre y que se repetirán durante los meses de noviembre y diciembre.

Según ha detallado el Ministerio en una nota de prensa, las obras han contado con un presupuesto vigente de 6,4 millones de euros (IVA incluido) y propiciará cortes alternativos en ambas calzadas de la SE-30, entre los kilómetros 20 y 22,45: la derecha, de entrada a Sevilla, y la izquierda, de salida hacia Cádiz, Huelva y Mérida.

Asimismo, las afectaciones se adaptarán al avance de los trabajos y tendrán lugar en los siguientes periodos en horario nocturno, de 22,00 horas a 6,00 horas, de manera que las noches de los días 26, 27, 28 y 29 de octubre, finalizarán los cortes el viernes 30 de octubre a las 6,00 horas.

De igual manera, las noches de los días 3, 4 y 5 de noviembre, los trabajos finalizarán el viernes 6 de noviembre a las 6,00 horas, tiempo durante el cual, se habilitarán itinerarios alternativos debidamente señalizados.