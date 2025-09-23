El tranvibús de Sevilla se estrena el 29 de septiembre y será gratuito la primera semana

Archivo - Operarios municipales ultiman los detalles en una de las paradas del tranvibús, en la avenida de las Ciencias, junto a Fibes, en foto de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La línea del nuevo Bus de Tránsito Rápido (BTR) o tranvibús comenzará a funcionar este próximo lunes, 29 de septiembre, uniendo en una primera fase el Distrito Este con Nervión --las obras de la segunda fase, entre Santa Justa y la Plaza del Duque han comenzado esta semana--. De este modo, este transporte conectará Sevilla Este y Torreblanca con la parada del tranvía de Luis de Morales, la del metro de Eduardo Dato, y también con el Cercanías de San Bernardo.

Así lo ha anunciado el delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel, en un desayuno informativo. En esta primera fase, la frecuencia será de 10 minutos, y la duración de los recorridos "será unos 20 minutos menos desde Torreblamca a Nervión de lo que se tarda ahora".

Además, en esta primera semana de funcionamiento de la línea, será gratuita "para que todos los vecinos puedan disfrutarla, conocerla y vean las ventajas que tiene", con un carril segregado, con una velocidad comercial "que va a estar entre 22 y 25 km hora, con lo que dobla la velocidad comercial actual de Tussam".

De momento van a ser diez los autobuses los que presten servicio, cien por cien eléctricos y de 18 metros de longitud, con el horario normal de las líneas de Tussam --desde las 6,00 horas hasta las 23,30 horas-- y se podrá pagar "exactamente igual, con la tarjeta de los autobuses urbanos, al mismo precio, por lo tanto, entendemos que va a ser un medio de transporte cómodo, ágil, útil, y que dé respuesta a lo que necesitan los vecinos del Distrito Este", ha añadido Pimentel. Los usuarios pueden entrar y salir por cualquier puerta y pagar en las máquinas que están situadas junto a ellas.

El Ayuntamiento prevé que cuando esté funcionando en su totalidad "puede retirar 400 coches a la hora. Entendemos que ayudará a que el tráfico sea mejor en el distrito". Al respecto, Pimentel ha pedido perdón a los vecinos "por todos los perjuicios que le ha podido ocasionar la obra".