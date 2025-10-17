Una treintena de firmas literarias estarán presentes en el Festival Estación de las Letras en La Rinconada (Sevilla)

LA RINCONADA (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Rinconada ha presentado una nueva edición del Festival Internacional Estación de las Letras. Reconocido con el Premio Nacional al Fomento de la Lectura el pasado mes de julio, la cita va a reunir este otoño a una treintena de firmas.

Como indica una nota de prensa del consistorio del municipio, el área de cultura va a continuar con la "apuesta por el fomento de la lectura y de la creación con una potente estación literaria" durante los meses de octubre y noviembre.

La primera teniente de alcalde y delegada de Cultura del Ayuntamiento, Raquel Vega, ha reseñado que el festival va reunir a "un público diverso, donde la infancia y la juventud vuelven a tener un papel destacado. Novela, poesía, ensayo, literatura infantil y juvenil, artes escénicas y plásticas, estarán presentes en esta edición".

"Con temáticas como la Guerra Civil española desde el realismo mágico, un recorrido por la memoria oculta de Barcelona, la homosexualidad en el fútbol, emigración o la sensibilidad como superpoder, entre otros muchos mundos e historias", se ofrecerá en esta cita, según ha explicado la delegada.

Entre los autores presentes destacan Sergio Vila-SanJuan, Premio Fernando Lara de Novela 2025, Marta Robles, Premio Factoría Creativa de las Letras 2023, David Uclés, Premio Andalucía de la Crítica, Rodrigo Blanco, Premio III Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, y David GalánRedry, II Premio ESPASAesPOESÍA.

Al igual que en ediciones anteriores, varios negocios de restauración de la localidad albergarán presentaciones de libros como Chloe Santana con su último trabajo, 'Si fuera amor' en el Valhalla Bar. Por otro lado, el Craes y la Sala Maga recibirán a Pepa Violeta y David Romero, así como a Paqui Bernal con su última novela 'Los niños se callan'; Antonia María Chico con 'Velvur, la leyenda nunca muere'; Antonio Durán con su libro de cuentos 'Encadenando historias al son de Sabina'.

Marta Robles, Julio Muñoz Gijón o Redry compartirán saberes con alumnado de los institutos locales. También estará Alejandro Luque, periodista y escritor, presentando su primera incursión en la literatura infantil, 'Tres misterios para Quique Parodi, parapsicólogo'. Así como la flamencóloga Lola Pantoja con un libro sobre flamenco 'En mi arte mando yo'. El dramaturgo Gonzalo Yut (Premio Lope de Vega de Teatro 2022) estará en el Centro de Artes Escénicas y Visuales de La Rinconada presentando su última novela 'Fanta Naranja Limón'.

Las artes escénicas también forman parte de la programación. A la cita con Yut se suma el encuentro en la escena con Pata Teatro que hablará en el IES Antonio de Ulloa sobre la adaptación del 'Lazarillo de Tormes' que estará en la programación de Centros Culturales. La artista multidisciplinar Estefanía de Paz Asín estará en el escenario de La Villa con 'Olvido Flores', donde la narradora cuenta la historia del Circo Anastasini y su trágico destino durante un episodio de la Guerra Civil. Tras la pieza mantendrá un encuentro con el público.

El área de Cultura del consistorio está trabajando hasta 2027 en los 'Cuadernos del 27', un proyecto literario y educativo para llevar a los autores y a las autoras de la Generación del 27 a los institutos. El primero de estos cuadernos ha sido 'Las mujeres del 27' y este año se trabajará en 'Los modernos del 27'.

Esta iniciativa se completa con la exposición 'El humor gráfico del 27', una muestra que repasa el trabajo de los humoristas gráficos durante la Edad de Plata con un recorrido por las revistas y publicaciones de la época. Comisariada por el escritor y humorista gráfico José Luis Castro Lombilla, plantea un recorrido desde los antecedentes, la década de los años veinte, la Edad de Oro de la caricatura, la Guerra Civil o el exilio. Expone la vida y obra de autores como Martínez de León, Bagaría, Artemio Precioso, José Robledano, Perdiguero, Escobar, José Sánchez Vázquez o Miguel Mihura, entre otros. Del 25 de noviembre al 19 de diciembre en la Sala Maga.

Por su parte, Pepa Muriel y la compañía Escenoteca traen a la Sala Maga la exposición 'El tiempo de los objetos. De lo doméstico al cuento maravilloso', una exposición que explora la presencia de los objetos cotidianos en los cuentos de hadas, "revelando su papel como símbolos y herramientas de transformación de las narrativas artísticas y sociales". Del 7 al 21 de noviembre.