Un tren detenido provoca el corte en la circulación del Metro de Sevilla durante unos 20 minutos

Archivo - Viajeros Metro de Sevilla. - MANUEL OLMEDO - Archivo

SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El servicio del Metro de Sevilla ha quedado interrumpido durante unos 20 minutos este miércoles tras quedar un tren detenido en la estación del Parque de los Príncipes a las 9,57 horas.

Según ha indicado la entidad en redes sociales, los pasajeros han tenido que cambiar de tren en las estaciones de San Bernardo y Blas Infante.

La incidencia ha sido resuelta a las 10,19 horas restableciéndose paulatinamente la circulación, aunque registrando algunos retrasos.