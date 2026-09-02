El tren navideño del Ayuntamiento de Sevilla para Pino Montano para 2026: Horario, recorrido y novedades

Archivo - Imagen de archivo de un tren turístico navideño. - AYUNTAMIENTO DE TOMARES - Archivo

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha abierto el proceso de licitación de un nuevo servicio de tren turístico que dará servicio por diferentes calles del barrio de Pino Montano durante las fechas navideñas, los fines de semana del 4 al 12 de diciembre de 2026.

En el Pliego de Prescripciones Técnicas consultado por Europa Press, el Consistorio ha detallado que esta nueva atracción navideña realizará un recorrido circular con inicio y fin en la puerta del Parque Despeñaperros, con una parada en la Plaza Diputado Ramón Rueda, donde podrán bajar y subir viajeros, en un periodo de ejecución que comprenderá desde el día 4 de diciembre hasta el día 12 de diciembre, ambos inclusive.

En este sentido, cada turno tendrá una duración de cuatro horas de servicio efectivo, con turnos de mañana y de tarde. El tren se compondrá obligatoriamente de una cabeza tractora y de un mínimo de dos y máximo de tres vagones con capacidad de transportar de 56 a 60 pasajeros como máximo con, al menos, tres plazas accesibles para personas con movilidad reducida.

Asimismo, el vehículo, que tendrá una velocidad máxima limitada a entre 20 y 25 km/h, estará decorado con motivos navideños y con lonas corporativas, facilitadas por el Distrito Norte.

Por otro lado, el adjudicatario del contrato será el responsable del mantenimiento, revisión y buen funcionamiento del vehículo durante todo el periodo de prestación del servicio, mientras que la administración local tendrá la facultad de inspeccionar todos los elementos así como condiciones de funcionamiento del mismo, pudiendo prescribir las medidas necesarias para que el servicio se desarrolle adecuadamente y se garantice la seguridad de los pasajeros y terceros.

PERIODO, HORARIOS Y FRECUENCIAS

El tren turístico tendrá como punto de inicio y fin la Puerta del Parque Despeñaperros, realizando un recorrido circular por las principales calles del barrio, conforme al siguiente itinerario: Puerta del Parque Despeñaperros, Estrella Canopus, Camino de los Toros-Cortijo de las Casillas, Esparteros, parada en Plaza Diputado Ramón Rueda, Sembradores, Agricultores, Estrella Beltegeuse, Estrella Canopus hasta glorieta Calle Estrella Deneb, Estrella Canopus, Estrella Beltegeuse, Glorieta Oceanografía y Puerta Parque Despeñaperros.

Además, el itinerario podrá ser modificado por la Delegación de Movilidad, en función de las necesidades del tráfico, la seguridad vial u organización de actividades. Tanto la jornada de mañana como de tarde contará con una parada en el trayecto en la Plaza Diputado Ramón Rueda, realizándose el máximo número de viajes posibles, de manera que el turno de mañana, comenzará a las 11,00 horas y el de tarde, a las 16,30h.

Con excepción, el día 6 de Diciembre, el servicio se realizará de forma ininterrumpida, cuyo horario definitivo será determinado y comunicado previamente por los responsables del Distrito y mientras los sábados y domingos tendrá ambos turnos, los viernes 4 y 11 de diciembre solo realizará su recorrido de tarde.

El presupuesto base de licitación del contrato para el período inicial de ejecución de un año ha sido estimado en 7.680 euros, sin posibilidad de prorrogar el contrato, de manera que su ejecución será exclusivamente para el período comprendido entre el 4 y el 12 de diciembre de 2026, aunque el Distrito Norte podrá cancelar el servicio por causas meteorológicas o de fuerza mayor, siempre con dos días de antelación y con la posibilidad de acordar con la empresa una nueva fecha para la prestación del servicio, o la ampliación de su horario a ininterrumpido.