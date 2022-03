Tres asociaciones de vecinos formalizan en la Fiscalía su denuncia por botellonas en el Parque Guadaíra de Sevilla

SEVILLA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones Parque Vivo del Guadaíra, Bermejales Activa y Foro de Heliópolis han presentado este miércoles a primera hora de la mañana una denuncia en la Fiscalía de Medio Ambiente contra el Ayuntamiento de Sevilla por las botellonas que se celebran en el Parque Guadaíra, en Heliópolis, los días de partido del Real Betis Balompié en su estadio, el Benito Villamarín.

En su denuncia, consultada por Europa Press, las entidades recuerdan que, desde el 15 de enero de 2022, se han producido hasta siete macrobotellones, el último de ellos, este pasado miércoles 9 de marzo con motivo del partido que enfrentó al Betis con el Eintracht de Frankfurt (Alemania). Según el portavoz de la Asociación Parque Vivo del Guadaíra, esta vez la concentración fue "menos grave" en cuanto a número de personas reunidas y, por tanto, residuos tirados en el suelo. Pero ha recordado que Lipasam llegó a recoger 4.000 kilos de basura en la botellona del pasado 15 de enero.

"El Ayuntamiento de Sevilla hace dejación de funciones al consentir, ignorar o no aplicar la debida administración en la zona, al no impedir y sancionar una actividad que está expresamente prohibida por sus ordenanzas al alterar la convivencia, suponer un grave riesgo para el medio ambiente y la seguridad de las personas", aseguran las tres asociaciones en su escrito, en el que insisten en que se trata de una "práctica ilegal inaceptable en términos de salud pública" y de atentado contra el medio ambiente que las administraciones públicas "no deben permitir".

De hecho, los denunciantes sostienen que "el desvío de esta actividad molesta, insalubre y peligrosa hacia el Parque del Guadaíra", ya que hasta el mes de diciembre de 2021, aseguran, las botellonas se producían en la calle Tajo de Heliópolis, es una "decisión intencionada y participada por el Ayuntamiento de Sevilla, la Subdelegación del Gobierno y el club Real Betis Balompié, responsables de las medidas de seguridad en la celebración de estos eventos deportivos".

Entre las normas y leyes que las entidades entienden que se están vulnerando, además de la Constitución, citan el Reglamento de Residuos de Andalucía, las ordenanzas de arbolado, parques y jardines públicos, la ordenanza reguladora de la convivencia ciudadana en los espacios públicos, la Ley 7/2006 sobre potestadas administrativas en materia de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos e incluso la Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, en cuyo artículo 6 se prohíbe el acceso a un recinto deportivo bajo los efectos de bebidas alcohólicas.