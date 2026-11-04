Tres detenidos por explotación laboral a extranjeros en situación irregular en un restaurante en Sevilla

Imagen de recurso de un agente junto a un vehículo patrulla - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres personas en Sevilla por su presunta implicación en delitos de lesiones y contra los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros, tras una investigación iniciada a raíz de la agresión sufrida por un trabajador en el restaurante donde trabajaba.

Los agentes iniciaron la investigación cuando tuvieron conocimiento de la situación en la que se encontraba un ciudadano de origen extranjero, que llevaba aproximadamente un año trabajando ilegalmente en un restaurante, detalla en un comunicado.

La víctima solicitó en varias ocasiones a su responsable la regularización de su situación laboral, si bien "este hizo caso omiso a sus requerimientos". Ante la falta de solución, el empleado volvió a insistir en su solicitud, "siendo en ese momento agredido e inmovilizado, con el objetivo de arrebatarle las llaves del negocio, a manos del jefe del mismo, un familiar de este y el encargado, quienes tras agredirle lo expulsaron del restaurante indicándole que no volviera más por allí".

Las investigaciones permitieron constatar la presencia de otros ciudadanos de origen extranjero trabajando en el establecimiento, principalmente de origen bangladesí. Estos trabajadores también carecían de la documentación necesaria tanto para residir legalmente en España, como para desarrollar cualquier tipo de actividad laboral.

Los agentes pusieron a los detenidos a disposición de la autoridad judicial por su implicación en los delitos de lesiones y contra los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros.