Tres nuevas apuestas del circo contemporáneo por la diversidad llegan este fin de semana a la provincia de Sevilla

El Cirktober 2025 llega a la provincia de Sevilla y ofrece tres nuevas propuestas. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cirktober 2025, el festival de circo contemporáneo impulsado por la Diputación de Sevilla, encara su tercera semana de programación con una cuidada selección de espectáculos que confirman su apuesta por "la calidad, la diversidad y la cercanía".

Según ha informado la Diputación de Sevilla en una nota de prensa, el público podrá disfrutar de tres propuestas con "sello propio" y una "importante" trayectoria en el panorama escénico nacional e internacional entre el 17 y el 19 de octubre.

Desde Mallorca llega Curolles, una compañía joven que ha logrado hacerse un hueco en el circuito profesional gracias a su "lenguaje singular y su dominio de las peonzas artesanales como herramienta escénica".

En concreto, con 'Tot bé', los intérpretes Francisco Valls y Skye Cerdà convierten un objeto cotidiano en el eje de un espectáculo "lleno de humor, ingenio y destreza técnica", que celebra el juego como "motor de aprendizaje y de vínculo".

Galardonados con el Premio del Público en el Festival Malabharía y Mención Especial en Panorama Circada, los artistas de Curolles se han consolidado como "una de las revelaciones del nuevo circo balear".

Este fin de semana podrán verse el viernes 17 en el Patio del CEIP San Diego de San Nicolás del Puerto a las 13,00 horas; el sábado 18 en el Paseo del Carmen de Cazalla de la Sierra a las 17,30 horas y el domingo 19 en la Plaza de España de Guadalcanal a las 13,00 horas, con entrada libre.

También regresa a los escenarios andaluces Teatro sobre Ruedas, una de las formaciones "más queridas" del circuito de circo callejero por su "espíritu festivo, su defensa del humor como vehículo de igualdad y su estilo directo".

En 'Cabaret de payasas', tres artistas reinterpretan el clásico formato de cabaret desde una "mirada femenina, desbordante de humor y crítica social". La citada compañía ha participado en numerosos festivales europeos y ha sido reconocida por su "contribución a la visibilidad de las mujeres en las artes circenses".

Las funciones de 'Cabaret de payasas' se celebrarán el viernes 17 en la Plaza del Ayuntamiento de El Saucejo, las 20,00 horas; el sábado 18 en la Plaza Diamantino García de Los Corrales, a las 18,30 horas y el domingo 19 en el Recinto Ferial de Marinaleda, a las 12,00 horas.

DESDE ITALIA HASTA LA CAPITAL ANDALUZA

El "maestro" Piero Partigianoni trae a la provincia su "aplaudido" 'Chances, segundas oportunidades', un "delicado" espectáculo de 'clown' poético que "ha girado por media Europa" y ha recibido "numerosos reconocimientos" en certámenes internacionales.

Así, Partigianoni suma más de 500 funciones en gira y siete premios internacionales, lo que avala una trayectoria "marcada por la sensibilidad y el dominio del gesto". Su obra, que "invita a reflexionar, con ternura y humor, sobre la posibilidad de volver a empezar", tendrá lugar el viernes 17 en el Teatro Municipal Antonio Machado de El Viso del Alcor a las 18,00 horas; el sábado 18 en la Casa de la Cultura El Tronío de Gines a las 18,30 horas y el domingo 19 en el SUM La Huerta de Fuentes de Andalucía a las 13,00 horas.

Además de estas tres propuestas, La Tregua Cultura continuará su recorrido formativo con sus talleres participativos de circo, que esta semana se darán cita el próximo viernes 17 a las 18,00 horas en Los Corrales y en Guadalcanal el sábado 18 a las 12,00 horas. Estas actividades gratuitas están pensadas para todas las edades y "promueven la convivencia y la creatividad" mediante el aprendizaje de técnicas circenses básicas.