La fiscal ciñe la apertura de juicio por el "chantaje" a Varela a la resolución de las apelaciones

Publicado 18/10/2018 14:30:44 CET

DOS HERMANAS (SEVILLA), 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Después de que en noviembre de 2017 el Juzgado mixto número siete de Dos Hermanas (Sevilla) ordenase continuar por los trámites del tribunal del jurado la causa por el presunto "chantaje" al que fuera candidato de Ciudadanos a la Alcaldía nazarena, Manuel Varela, la Fiscalía ha advertido de que el caso "no puede ir a un mayor estadio de incriminación como es la apertura de juicio oral", hasta que sean resueltos los recursos de apelación elevados a la Audiencia Provincial con relación a estas diligencias.

En un escrito fechado el pasado 10 de octubre y recogido por Europa Press, la Fiscalía aborda el estado de la causa judicial orrespondiente al supuesto "chantaje" destinado a obligar a Manuel Varela a renunciar a su candidatura a la Alcaldía de Dos Hermanas por Ciudadanos en las últimas elecciones municipales, bajo la amenaza de la difusión masiva de un vídeo con imágenes suyas consumiendo droga.

La denuncia de Varela respecto a tal extremo dio lugar a una causa judicial en la que fueron investigados el expresidente del PP de Dos Hermanas Manuel Alcocer; el ya expresidente de NNGG de Andalucía y edil popular en dicha ciudad Luis Paniagua; el concejal socialista Agustín Morón; el empresario y militante del PP Emilio Maya; el periodista local José Luis Olivares; Francisco Javier Romero como persona "interpuesta" en las citadas coacciones y el trabajador municipal Fernando Díaz Alcocer.

No obstante, a lo largo de la instrucción de la causa, el juez titular del Juzgado Mixto número siete de Dos Hermanas sobreseyó las actuaciones respecto a Luis Paniagua, Agustín Morón, Fernando Díaz y Emilio Maya, --este último fallecido en noviembre de 2017--, ordenando continuar la causa por el procedimiento del tribunal del jurado contra el expresidente del PP nazareno Manuel Alcocer, el periodista José Luis Olivares y Francisco Javier Romero.

En concreto, a través de un auto de fecha 22 de noviembre de 2017 y recogido por Europa Press, el juzgado ordenó "la continuación del procedimiento por los tramites del procedimiento ante el tribunal del jurado" respecto a los tres citados encartados que aún continuaban en la causa.

LA FISCALÍA SEÑALA LOS RECURSOS DE APELACIÓN

Al respecto, el citado escrito de la Fiscalía advierte de que "no es posible en el momento actual interesar la continuación del procedimiento hasta que no queden resueltos los recursos de apelación remitidos a la Audiencia Provincial", toda vez que el propio Manuel Varela, de hecho, ha recurrido ante dicha instancia el sobreseimiento de las actuaciones respecto a Luis Paniagua y el concejal socialista Agustín Morón, a los que reclama incluir de nuevo en las actuaciones.

En ese sentido, expone la Fiscalía que "continuar el procedimiento y abrir el juicio oral contra determinadas personas cuya imputación está pendiente de resolución judicial podría vulnerar el principio de tutela judicial efectiva de la Constitución Española, infringiendo además lo dispuesto en la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado".

Así, el Ministerio Público advierte de que "hasta que no se resuelvan las apelaciones en trámite no puede considerarse debidamente concretado el delito y las personas a las que el mismo es atribuible", con lo que "en el momento actual no puede irse a un mayor grado de incriminación como es la apertura de juicio oral, hasta que no exista una resolución firme que determine contra qué personas en concreto debe dirigirse".