El juez del "chantaje" de Dos Hermanas vuelve a rechazar que Toscano declare como investigado

El Juzgado mixto número siete de Dos Hermanas (Sevilla), que investiga la denuncia por presunto "chantaje" al que fuera candidato de Ciudadanos a la Alcaldía nazarena, Manuel Varela, ha rechazado la petición de este último para que prestase declaración como investigado el alcalde de la localidad, Francisco Toscano (PSOE), a cuenta de la grabación sonora en la que el concejal del PP Luis Paniagua alude a un supuesto pacto con el Gobierno local del PSOE, para la "colocación" de una exedil del PP a cambio del "silencio" de los populares.

A través de un auto emitido este pasado 4 de julio y recogido por Europa Press, el juez instructor declara la "improcedencia" de las nuevas diligencias de instrucción solicitadas tanto por Manuel Varela, como por el expresidente del PP de Dos Hermanas Manuel Alcocer, investigado en esta causa judicial, después de haber incorporado al caso una grabación de una conversación entre Varela y el concejal del Ayuntamiento de Dos Hermanas Luis Gómez, recientemente declarado como edil no adscrito dada su salida del Grupo popular.

La conversación, recordémoslo, gira en torno al supuesto "chantaje" destinado a obligar a Manuel Varela a renunciar a su candidatura a la Alcaldía de Dos Hermanas por Ciudadanos en las últimas elecciones municipales, bajo la amenaza de la difusión masiva de un vídeo con imágenes suyas consumiendo droga.

LA GRABACIÓN

La grabación refleja cómo Luis Gómez hace escuchar a Varela un archivo sonoro en el que una voz masculina que el denunciante atribuye a Luis Paniagua explica que había hablado con el alcalde nazareno, el socialista Francisco Toscano, porque "con el tema Varela nada más" habrían "ganado" los socialistas y él estaba "callado" por lo que los socialistas habrían "hecho", extremo que le llevaba a reclamar "algo" a cambio.

Más al detalle, y según la transcripción de la grabación, esta voz que el denunciante del presunto "chantaje" atribuye a Luis Paniagua habla de la "colocación" de una persona en el Grupo popular del Ayuntamiento nazareno, bajo la premisa de que le resultaba necesario "meter" a su "gente" en el Grupo municipal. A colación, Luis Gómez ratifica en esta conversación que Gina Salazar, concejal del PP entre 2011 y 2015, fue posteriormente contratada en el área de servicios sociales del Ayuntamiento nazareno como "contraprestación".

Dado el contenido de la grabación, la representación de Varela señalaba la "atípica situación" de que la exconcejal del PP Gina Salazar fuese contratada en los servicios sociales municipales, conectándola con un posible "trato de favor" del PSOE al PP, por lo que reclamaba que prestasen declaración como investigados el alcalde de Dos Hermanas, Gina Salazar, y la actual portavoz municipal del PP, María del Carmen Espada.

Con relación a Luis Paniagua y el concejal socialista Agustín Morón, investigados en esta causa hasta que fueron sobreseídas las actuaciones incoadas en su contra, la representación del denunciante consideraba que "procede" investigarles de nuevo, pero se atenía a que la Audiencia Provincial tiene pendiente de resolver su recurso contra el archivo de las actuaciones respecto a ambos.

EL PAPEL DE TOSCANO

En ese sentido, y en un contexto en el que Francisco Toscano testificó en 2016 ante el juez instructor de este caso y si bien la Fiscalía solicitó "valorar" la posibilidad de investigarle, en enero de 2017 el juez rechazó tal extremo, el juez Óscar Rey vuelve a rechazar la idea de que Francisco Toscano preste declaración como investigado en la causa.

Y es que según su razonamiento, para "la imputación de otras personas distintas a las ya imputadas, se requiere indicios racionales de participación de esas personas" en los hechos investigados, pero la grabación aportada no deja de contener sólo "las manifestaciones particulares de un tercero, que no pueden permitir por sí solas una imputación formal si no van acompañadas de una prueba cierta de la participación en los hechos".

Así, el juez recuerda que ya antes fue denegada la pretensión de que Toscano declarase como investigado, porque no mediaba "ningún indicio de su participación en los hechos" y ahora "sigue sin existir ningún indicio para su imputación". "No debe confundirse nunca conocimiento de hechos, que no es en sí mismo constitutivo de infracción penal alguna, con la participación a título de autor, cómplice o encubridor en tales hechos", avisa el juez, que rechaza "entrar en si puede ser deductivo de algún otro tipo de delito por dicha presunta colocación irregular, puesto que ello no es objeto de este procedimiento y ya ha sido puesto en conocimiento de Fiscalía, por lo que podrá ser objeto de otra investigación".

Igualmente, el juez rechaza que declaren como investigadas Gina Salazar y la actual portavoz del PP nazareno, María del Carmen Espadas, oponiéndose además la idea de volver a investigar a Luis Paniagua y Agustín Morón, porque ello "requeriría nuevos indicios racionales de criminalidad, que con toda claridad no existen".