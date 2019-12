El Supremo no admite revisar la condena al Sector F de Almensilla por el litigio de Istem

Publicado 10/12/2019 11:30:47 CET

Declara firme la sentencia de la Audiencia que rebajaba en 543.580 euros la cuantía inicial de 1,75 millones impuesta a la entidad

SEVILLA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo no ha admitido un recurso de casación promovido por la junta de compensación del Sector F de Almensilla, donde se investiga el supuesto desfalco de varios millones de euros en las cuentas de la entidad, contra la sentencia de la Audiencia de Sevilla que estimó sólo parcialmente su impugnación a la condena a pagar 1,75 millones a la constructora Istem S.L., rebajando 543.580 euros la cuantía total a abonar, según un auto fechado el pasado 20 de noviembre y recogido por Europa Press.

Recordemos que el sector F de Amensilla, marcado por el presunto desfalco de unos 3,7 millones de euros del dinero aprovisionado por los parcelistas para la urbanización de la zona y la instalación de servicios básicos, afronta además otras muchas vicisitudes.

Una de ellas es una sentencia emitida en 2015 por el Juzgado de Primera Instancia número 18 de Sevilla, respecto a una demanda de "reconocimiento de deuda" promovida por Istem S.L. contra la junta de compensación, que en 2011 contrató a esta empresa para obras relacionadas con el proyecto de urbanización y dotación del entorno.

Istem S.L., en concreto, solicitaba a la junta de compensación aproximadamente 1,82 millones de euros por "las obras efectivamente ejecutadas y no pagadas" y costes adicionales asociados al lucro cesante o los gastos generales o indirectos afrontados por la compañía en el marco de dicho proyecto.

Dicha sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 18, recogida por Europa Press, estimaba parcialmente la demanda de reconocimiento de deuda promovida por Istem S.L., declarando que la decisión de la empresa de instar la resolución del contrato de obras firmado en 2011 con la junta de compensación fue "conforme a derecho".

Y es que la citada instancia judicial declaraba "probados" los "incumplimientos" de la junta de compensación "en cuanto al ritmo de ejecución y definición de fases, como al impago de la última certificación de obra".

LA CONDENA INICIAL EN PRIMERA INSTANCIA

En consecuencia, la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 18 condenaba a la junta de compensación del sector F a abonar más de 1,75 millones de euros a Istem S.L., por aspectos como las obras ejecutadas y no pagadas, los costes indirectos, los daños por gastos generales, el lucro cesante y las retenciones.

No obstante, la junta de compensación recurrió tal sentencia ante la Audiencia, defendiendo que "todas las certificaciones de obra emitidas por Istem y aprobadas por la dirección facultativa (del proyecto) fueron religiosamente abonadas", pero la segunda fase de la obra "no fue aprobada por la dirección facultativa".

"El incumplimiento contractual solamente es achacable a Istem, que abandonó las obras sin culminar las unidades de obra, sin corregir los defectos de las unidades ejecutadas, resolviendo el contrato de manera injustificada", exponía la junta de compensación en su recurso, con el que reclamaba revocar la sentencia inicial, desestimar la demanda de reconocimiento de deuda promovida por Istem y que fuese estimada la demanda reconvencional promovida por los parcelistas contra Istem, en demanda de más de 1,6 millones de euros por daños y perjuicios.

DE LA AUDIENCIA AL SUPREMO

La sentencia de la Audiencia derivada del recurso de la junta de compensación, emitida a finales de julio de 2017 y recogida por Europa Press, estima sólo en un aspecto las pretensiones de la misma, revocando la sentencia inicial en lo que concierne al abono de 543.580 euros a Istem S.L. en concepto de daños por gastos generales.

Porque según la Audiencia, no quedaba probado que la empresa "haya soportado esos gastos en relación con esa obra, no bastando simples estimaciones en abstracto a partir de la documentación contable". La sentencia de la Audiencia, así, revoca el abono de los citados 543.580 euros a Istem, confirma el resto de aspectos de la resolución impugnada y desestima el recurso que también había promovido la propia empresa contra la sentencia inicial.

El caso es que frente a esta sentencia de la Audiencia, la junta de compensación interpuso un recurso de casación, alegando supuestas infracciones de la doctrina de los actos propios y de las normas aplicables respecto a la valoración de las pruebas periciales, en cuanto a la reclamación de los defectos y falta de terminación de unidades de obra y daños y perjuicios objeto de la demanda inicial de Istem.

No obstante, y en el citado auto del pasado 20 de noviembre, el Supremo ha resuelto no admitir dicho recurso y declarar firme la sentencia de la Audiencia, principalmente porque dicho recurso incurre en una "alteración de la base fáctica, omitiendo hechos probados en los que se ha basado la sentencia recurrida para concluir que los actos propios no suponen una aceptación del lento ritmo de ejecución" de las obras.