El trofeo de la Copa del Mundo podrá visitarse en el Parlamento andaluz y en el Ayuntamiento de Sevilla del 27 al 30 de septiembre. - RFEF

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Reyes del Mundo' que organiza la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para que todos los aficionados puedan revivir en primera persona la experiencia del Mundial 2026 llegará a Sevilla. Lo hará con ocasión del partido internacional que disputa la Selección española ante Croacia en el Ramón Sánchez Pizjuan, dentro de la Fase de Grupos de la UEFA Nations League.

Según ha detallado la RFEF en su web, la exposición 'Reyes del Mundo', en la que estará presente el trofeo de la Copa del Mundo para todos los seguidores, se podrá visitar el domingo 27 de septiembre, el lunes 28 de septiembre y el martes 29 de septiembre en el Parlamento de Andalucía. El miércoles 30 de septiembre, el trofeo se instalará en el Ayuntamiento de la capital hispalense, donde continuarán las visitas.

En concreto, los días 27 y 28 de septiembre, el horario de recepción de visitantes en el Parlamento será de 10,00 a 20,00 horas, de manera ininterrumpida. Para el día 29 de septiembre, el horario de visita será entre las 14,00 y las 19,00 horas.

Precisamente, este martes, día 29, tendrá lugar el acto institucional de la recepción de la Copa en esta cámara, en el que participarán el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, la presidenta del Parlamento andaluz, Ana Mestre y el presidente de la Federación andaluza de fútbol, Pedro Curtido. Este acto está previsto a las 13,00 horas.

Los aficionados que deseen visitar la exposición lo podrán hacer "por estricto orden de llegada" al Parlamento de Andalucía. Una vez registrados por la organización, antes de la entrada a la exposición, podrán acceder a la misma y disfrutar de la experiencia, además de fotografiarse con el trofeo de la Copa Mundial conquistada por España en 2026.

Además, para aquellos aficionados que no puedan visitar la exposición, el trofeo de la Copa del Mundo permanecerá un día más en Sevilla. Durante toda la jornada del 30 de septiembre, la Copa del Mundo se podrá visitar en la sede del Ayuntamiento de Sevilla, en horario de 09,00 a 21,00 horas, "de manera ininterrumpida y por estricto orden de llegada".