Archivo - Imagen de recurso de un partido de fútbol. Archivo. - AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES - Archivo

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Apelación Penal de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la absolución de un jugador de futbol sala acusado de romper un testículo a otro durante la celebración de un partido.

Según consta en la sentencia, facilitada por la Oficina de Comunicación del TSJA, el pasado 20 de noviembre de 2018, se disputó un partido de fútbol sala correspondiente a la liga municipal de Mairena del Alcor, entre los equipos Centro Médico El Viso y Marle Inmobiliaria Los Makis, en el Pabellón Antonio García de dicha localidad.

En el curso de dicho encuentro, el dorsal número 6 del equipo que figuraba como visitante, "después de conseguir el quinto gol a favor de su equipo, de manera que no se ha podido concretar, sufrió una lesión en la zona testicular".

Tras ello, el hombre estuvo de baja desde el 18 de noviembre de 2018 hasta el 26 de diciembre del mismo año, perdiendo así uno de los testículos, con un resultante "perjuicio estético ligero".

La Audiencia Provincial de Sevilla decidió entonces absolver al encausado, si bien la acusación particular interpuso un recurso al alegar error en la valoración de la prueba.

No obstante, el TSJA ha confirmado íntegramente los hechos tal y como fueron descritos y ha razonado que no puede sustituir la "falta de convicción" observada por el tribunal de instancia respecto a los hechos.

"En el presente caso, la Audiencia Provincial, tras valorar los diversos medios de prueba practicados, declaraciones de acusado y víctima, testigos y peritos no ha alcanzado el estado de convicción necesario para emitir un pronunciamiento de signo condenatorio para el acusado", ha añadido.

Por ende, ha apostillado que la valoración de las pruebas de carácter personal, así como "los principios de inmediación y contradicción junto a la apreciación de dichas dudas", lleva a mantener la absolución del acusado por aplicación del principio in dubio pro reo.