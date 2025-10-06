El TSJA confirma la pena de cinco años de prisión a un acusado de abusos sexuales a una menor de edad

GRANADA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), ha confirmado este lunes la pena de cinco años de prisión para un varón acusado de un delito de abusos sexuales continuados a una menor de edad, de nueve años en el momento de los hechos.

El tribunal andaluz ha desestimado así la apelación interpuesta por la defensa del acusado contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, que en marzo de 2024 condenó al varón como autor del citado delito.

Según la resolución, recogida por Europa Press, los hechos se remontan a los meses de marzo y mayo de 2019, cuando el acusado residía junto a la víctima en una vivienda familiar de Estepa (Sevilla), al mantener ambos una relación de parentesco de primos. Aprovechando la situación de permanecer bajo el mismo techo, el acusado, según lo recogido por la Audiencia de Sevilla, realizó tocamientos y otros actos de índole sexual cuando la niña se encontraba sola o dormida.

La Audiencia de Sevilla impuso además al condenado diez años de inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier profesión u oficio que implique contacto regular y directo con menores, la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros de la víctima o comunicarse con ella durante seis años, así como una indemnización de 6.000 euros y cinco años de libertad vigilada una vez cumpla la pena de prisión.

En su recurso, la defensa alegó vulneración del derecho a la presunción de inocencia, error en la calificación jurídica, vulneración del principio acusatorio y desproporción en la graduación de la pena, solicitando la absolución o, de forma subsidiaria, la reducción de la condena a seis meses de prisión.

En su análisis de la apelación, el TSJA ha tenido en cuenta el testimonio de la menor, que considera "coherente, persistente y carente de incredibilidad subjetiva", así como los informes psicológicos que descartan la existencia de fabulación o manipulación en su relato.

El tribunal ha valorado las declaraciones testificales y periciales realizadas durante el juicio, concluyendo que todas ellas refuerzan la credibilidad de la víctima y desvirtúan la presunción de inocencia alegada por la defensa.

Por último, la Sala ha subrayado que el relato de la menor se ha mantenido "firme" desde el inicio del procedimiento y que no existen motivos de enemistad ni influencias externas que pudieran haber alterado su declaración, por lo que considera plenamente acreditados los hechos y ajustada la calificación jurídica realizada por la Audiencia Provincial.