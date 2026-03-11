TSJA rechaza la querella contra Rafael Recio por un presunto caso de acoso a una trabajadora de la Diputación de Sevilla

Fachada de la sede del TSJA en Granada (Andalucía). Imagen de archivo - EUROPA PRESS

GRANADA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha inadmitido a trámite la querella presentada por parte de una trabajadora de la institución provincial contra el secretario de organización del PSOE de Sevilla y diputado andaluz, Rafael Recio, y, por razón de conexidad, contra el coordinador de presidencia de la Diputación, Demetrio Pérez, así como otras personalidades de la formación y el propio PSOE de Sevilla por "la presunta comisión de delitos de coacciones, contra la integridad moral y revelación de secretos en un entorno de acoso laboral, por los hechos que relata en su querella".

Cabe enmarcar que, en el momento de los hechos, una nota emitida por el partido hacía referencia a que la presunta afectada advertía del trato que supuestamente recibía por Pérez e indicaba que el PSOE de Sevilla "tenía conocimiento de los hechos".

Según el auto judicial, consultado por Europa Press, el TSJA considera que "no existen los suficientes elementos indiciarios de la existencia de los delitos que se imputan a Rafael A. Recio (parlamentario andaluz) por los que se presenta querella contra el parlamentario aforado, ni conexidad con la actuación de los querellados no aforados, respecto de los que no obstante podrá exigirse, en su caso, responsabilidad ante los tribunales de instancia, lo que conduce inexorablemente a la inadmisión integra de la querella presentada ante esta Sala".

