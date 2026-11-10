Tussam y Metro de Sevilla prestarán servicios mínimos del 60% durante la huelga general del 11N y Lipasam del 13%

Archivo - Pasajeros del la línea de tranvibús bajan en la parada del Duque, en foto de archivo- Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tussam y Metro de Sevilla prestarán servicios mínimos del 60% de su oferta habitual de autobuses urbanos y trenes durante la huelga general prevista para este miércoles, 11 de noviembre, convocada por las centrales sindicales CCOO y UGT, mientras que se ha establecido hasta un 75% en Renfe en hora punta, y de un 50% del servicio diario, tal como informan tanto el Ayuntamiento de Sevilla como la concesionaria del suburbano y según lo establecido por la Junta de Andalucía.

El Consistorio, en un comunicado, invita al respecto a los usuarios a "consultar los tiempos de paso en tiempo real" en la web o en la app de la empresa, a la vez que ha indicado que la empresa de limpieza municipal, Lipasam contará con el 13% del total de personas adscritas a los tres turnos de trabajo. Desde Metro de Sevilla avisan, además, de que los intervalos de paso "podrían verse afectados".

Además, Emasesa establecerá un dispositivo de servicios mínimos para garantizar el abastecimiento y el saneamiento de agua mediante, al menos, cinco equipos de intervención durante toda la jornada para atender averías e incidencias que puedan afectar a los servicios esenciales. A estos recursos se sumará, un dispositivo específico de planificación compuesto por cuatro puestos distribuidos entre los diferentes turnos: dos de mañana, uno de tarde y uno de noche.

Esta planificación perseguirá mantener los recursos necesarios para responder ante incidencias y preservar la continuidad de los servicios esenciales, reduciendo durante la huelga aquellas actividades ordinarias que puedan ser pospuestas.

El dispositivo podrá además adaptarse ante circunstancias excepcionales que puedan afectar a la prestación del servicio. En particular, si se produjera una alerta meteorológica o una previsión de lluvias que aconsejara incrementar la capacidad de respuesta, podrán reforzarse los medios destinados al saneamiento.

SERVICIOS MÍNIMOS EN TRANSPORTE PÚBLICO

En cuanto al transporte público de carácter interurbano se establece también un mínimo del 60% de los servicios habituales. Esta medida afecta a los servicios de cercanías y de medio y largo recorrido, así como al conjunto de los medios de transporte urbano.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha establecido para Cercanías Renfe servicios mínimos del 75% en hora punta, y en el resto del día, del 50% de la oferta habitual. El horario punta corresponde a la franja de 6,00 a 9,00 horas; de 13,30 a 15,30 horas, y de 18,30 horas a 20,30 horas.

Por su parte, en los trenes de Media Distancia se establece una media de 65%, mientras los de Alta Velocidad/Larga Distancia queda establecido en un 73% de los servicios habituales. En Mercancías se ha establecido un porcentaje 26% del servicio programado.

Para los servicios esenciales de las corporaciones locales, como Protección Civil, prevención y extinción de incendios, abastecimiento y saneamiento de agua, alumbrado público y semáforos, cementerio y servicios funerarios y recogida de residuos en el entorno de centros sanitarios, educativos, residencias de mayores, centros de servicios sociales y mercados de abastos, los servicios mínimos se han establecido en un 50%.

Asimismo, los tres sindicatos con representación en Mercasevilla han acordado unos servicios mínimos del 32 por ciento.

En cuanto a las estaciones de servicio y gasolineras a nivel comarcal y autonómico, en función del censo oficial, el 20% deberá abrir como servicios mínimos para garantizar el suministro en el sector de hidrocarburos durante esta jornada de huelga general.

SERVICIOS MÍNIMOS EN SANIDAD Y EDUCACIÓN

En lo que respecta al ámbito sanitario, en centros de salud y hospitales, habrá profesionales como en un fin de semana o festivo. La cobertura será del cien por cien en unidades de cuidados intensivos, reanimación, paritorios, quirófanos de urgencia, hemodinámica urgente y radiología diagnóstica e intervencionista urgente.

En los hospitales se garantiza también el 100% de las pruebas diagnósticas y actividades de carácter urgente que se realicen en un domingo o festivo, así como actividades de carácter urgente y el tratamiento de pacientes sometidos a procesos que no admiten interrupción tales como radioterapia, quimioterapia, cirugía oncológica, diálisis, oxigenoterapia o hemodinámica.

Asimismo, se garantizará la atención a pacientes que se encuentren en un ciclo de tratamiento ya iniciado de punción ovárica para la obtención de ovocitos. Respecto a la hospitalización, deber garantizarse el tratamiento pacientes hospitalizados afectados por procesos que requieren asistencia inmediata, sin romper la continuidad asistencial, sin superar el 50% de efectivos de un día laborable de 8,00 a 15,00 horas.

En los servicios de urgencias hospitalarias, los servicios mínimos serán atendidos por la plantilla habitual de médicos de las unidades de urgencias hospitalarias de un fin de semana o festivo. Además, se podrá incrementar la dotación con un máximo de hasta el 50% de la plantilla habitual durante un fin de semana o festivo.

En Atención Primaria, todos los centros en los que haya un servicio de urgencias, el horario de asistencia del centro será el del servicio de urgencias en un sábado, domingo o festivo; el centro de salud que no tenga urgencias "no tendrá servicios mínimos asignados" y los usuarios deberán acudir al centro de salud o urgencias de Atención Primaria de referencia "como se hace los sábados, domingos o festivos".

Por último, en los servicios de Emergencias Sanitarias 061 se garantizará la cobertura íntegra de equipos móviles de emergencias, coordinación de urgencias, equipos aéreos, traslados de pacientes críticos, así como enfermería y resto de personal vinculado a dispositivos de emergencias.

En materia de educación, los servicios mínimos contemplan la presencia de un miembro del equipo directivo en los centros docentes de enseñanza no universitaria, además de entre uno y tres docentes adicionales en función del número de alumnos menores de edad. Se establecen igualmente dotaciones específicas para escuelas infantiles, residencias escolares y centros específicos de educación especial, así como para la atención de las necesidades esenciales del alumnado.

INCIDENCIA DEL 11N EN DIPUTACIÓN

La Diputación ha establecido en su sede central como servicios mínimos los siguientes: un telefonista en turno de mañana, un empleado en el Registro General y otro en el Área Económica y Social. En cuanto al personal de mantenimiento, se garantiza un oficial electricista con las funciones de realizar los trabajos requeridos desde cualquier centro o dependencia de la Corporación, y otro de climatización, junto un personal de guarda, vigilancia y portería.

Tanto en el vivero provincial como en Cortijo de Cuarto habrá un empleado con funciones de vigilancia e información. En los CEP de Pino Montano y Blanco White, se ha fijado un 40% del número de efectivos que habitualmente presten servicios.