U2 anuncia un segundo concierto en Sevilla el 24 de mayo en el estadio de La Cartuja

Archivo - Bono, líder de la banda irlandesa de U2, en una foto de archivo - Rich Fury/PA Wire/dpa - Archivo

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La banda irlandesa U2 ha anunciado este jueves un segundo concierto en el estadio La Cartuja de Sevilla, que tendrá lugar el lunes 24 de mayo de 2027, y lo ha hecho en su web oficial. Esta nueva fecha se suma a la del sábado 22, con lo que hasta 140.000 seguidores --el aforo del recinto es de 70.000 personas-- podrían presenciar la actuación del grupo liderado por Bono, uno de los más importantes de rock.

La mítica banda, formada por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr., hará parada tanto en Barcelona como en Sevilla el mismo mes, dentro de su gira 'Carnaval de Luz presents: The Greatest Show on Earth'. En la capital condal actuará los días 13 y 15 de mayo en el Estadi Olímpic Lluís Companys. Las entradas estarán a la venta este viernes, 13 de noviembre.

El tramo europeo de 2027 arrancará el 26 de abril en Estocolmo, con Wolf Alice como artistas invitados en sus conciertos, y pasará por Ámsterdam, Berlín, Lisboa, Milán y París, además de conciertos en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres.

U2 celebró recientemente el 50 aniversario de la banda, el pasado 25 de septiembre, con un concierto para estudiantes y profesores en su colegio, Mount Temple Comprehensive, y otra en la popular calle Grafton Street de Londres.