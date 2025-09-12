La UCO regitra a Emvisesa por la cesión de una parcela en 2016

Archivo - El delegado de Hacienda, Juan Bueno. Imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del gobierno municipal, el popular Juan Bueno, ha confirmado que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha registrado la sede de Emvisesa en Sevilla en el marco de una investigación que se está llevando a cabo sobre la cesión de una parcela municipal realizada en 2016.

Según ha indicado Bueno durante la Junta de Gobierno Local celebrada este viernes, la UCO ha solicitado información sobre la cesión y posibles subarrendamientos de la parcela. El portavoz también ha indicado que algunos detalles aún están siendo revisados.

Según ha aclarado el portavoz, el proceso se refiere a hechos ocurridos bajo el mandato anterior, y ha insistido en que no tiene relación con el actual gobierno. La investigación continúa en fase preliminar y el Ayuntamiento tomará decisiones conforme avance el proceso judicial.