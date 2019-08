UGT advierte que la campaña del verdeo en la provincia de Sevilla será "la peor de los últimos años"

Publicado 30/08/2019 15:30:49 CET

SEVILLA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT-FICA (Federación de Industria, Construcción y Agro) de Sevilla ha denunciado este viernes la situación de "precariedad" que sufren los trabajadores del campo de la provincia y ha apuntado que la campaña del verdeo de la aceituna de mesa se prevé como "la peor de los últimos años".

Así se ha manifestado en rueda de prensa el secretario general de UGT-FICA Sevilla, José Berjano, que ha informado de la situación del sector, cuya campaña comienza el lunes 2 de septiembre en un año en el que "se rondará los ocho o diez días de trabajo por persona", si se tiene en cuenta que en vez de las 300.000 toneladas de aceitunas que se recolectan cada año, la campaña del 2019 "no tendrá más de 150.000 toneladas para recolectar", una disminución del 50 por ciento, según recoge el sindicato en una nota de prensa.

Berjano ha detallado que el Aljarafe, que es el principal suministrador de aceitunas, este año va a recoger "mucha menos cantidad", algo similar le sucederá a la Sierra Sur. "Las causas tenemos que buscarlas en la escasez de lluvias, la infección de la mosca y, por supuesto, que el pasado año, que fue una buena campaña, se dejaron las aceitunas hasta casi diciembre en el árbol, algo que los ha perjudicado de manera manifiesta", ha añadido.

Por su parte, el secretario del Sector Agrario de UGT-FICA, Emilio Terrón, ha puesto el acento en la necesidad llevar un control más adecuado de las jornadas de trabajo, algo que el sindicato lleva años denunciando. "Es especialmente grave que las peonadas que realizan los trabajadores del campo no sean visibles para la sociedad, y en este sentido, desde UGT demandamos más control en el campo sevillano", ha declarado.

A su juicio, los trabajadores del campo "son invisibles, no salen en los medios de comunicación y esto hace que la ciudadanía no tenga constancia del trabajo que se realiza en el campo". "Los medios hablan de las toneladas de aceitunas recogidas por ejemplo, sin embargo, esas toneladas no se han recogido solas, llevamos años en UGT denunciando algo que como poco debía hacer pensar, que es que se dé de alta un número de peonadas muy inferior al número de toneladas recogidas, esto pasa todos los años y a nadie le extraña, pero es muy grave para los trabajadores del campo", ha argumentado.

Así pues, ha criticado la "falta de control" en el campo que hace que gran cantidad de peonadas realizadas no estén siendo declaradas, y por ello ha propuesto que se modifique el sistema de altas y bajas en el sector.

El responsable del sector agrícola de UGT-FICA ha deplorado también el "incumplimiento del convenio", y por ello, ha anunciado que un año más UGT ha puesto en marcha un equipo de seguimiento para detectar cualquier incumplimiento en materia de salarios o de prevención de riesgos laborales, algo que, según Terrón, es responsabilidad del empresario, "aunque subcontrate el servicio tal como se está haciendo con bastante frecuencia en la actualidad".

Otro de los temas destacados por Bretón en la rueda de prensa ha sido la desigualdad, "otro de los problemas endémicos" a los que se enfrenta el campo, donde las diferencias entre hombre y mujeres "son alarmantes y están muy lejos de subsanarse".

Por otra parte, Berjano ha retomado la palabra para valorar los datos de siniestralidad del sector, poniendo el acento en unos datos "cada día más alarmantes", que reflejan la subida de la siniestralidad en un cinco por ciento con respecto al año pasado y eso en un sector en el que, según Berjano, "no se declaran la mayoría de los accidentes".

Por todo ello UGT-FICA Sevilla ha exigido un Plan de Empleo Rural (PER) especial, la condonación de las jornadas para poder cobrar un subsidio que obliga a declarar entre 30 y 55 peonadas y la modificación del sistema de altas y bajas a la Seguridad Social en el campo.