UGT Diputación de Sevilla insta a la Junta a "asumir responsabilidades" ante el cierre del IES Híspalis

IES Híspalis en Sevilla - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

UGT Diputación de Sevilla ha reclamado este jueves a la Junta de Andalucía que "asuma plenamente sus competencias" en materia educativa y ofrezca una respuesta clara sobre el futuro del IES Híspalis. Todo ello dado que, según asegura, durante la jornada estaba prevista una reunión entre la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, la Diputación de Sevilla y representantes de la comunidad educativa y colectivos sociales y deportivos del barrio.

La organización ha enmarcado en una nota que "la suspensión de nuevas matriculaciones en ESO y Ciclos Formativos corresponde exclusivamente a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, como administración competente".

Según UGT, "que no debe confundirse la voluntad de colaboración de la Diputación con una responsabilidad institucional" que, según expresa, "recae en la administración autonómica".