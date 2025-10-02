UGT valora que Sevilla sea la única provincia andaluza donde baja el paro aunque advierte de la precariedad

Archivo - Varias personas transitan frente a una oficina del SEPE en el centro de Sevilla, en foto de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT Sevilla ha valorado positivamente que la provincia sea la única de Andalucía donde el paro ha descendido en septiembre, situándose en 146.150 personas desempleadas, casi 10.000 menos que hace un año. Para el sindicato, esta evolución refleja el impulso de la campaña agrícola del verdeo, la recuperación de la construcción, el aumento de la contratación indefinida, ya el 40% de los contratos firmados en septiembre, y el crecimiento de la afiliación a la Seguridad Social, que supera las 830.000 personas en la provincia.

Sin embargo, en una nota de prensa, UGT advierte "con firmeza" que estos datos no deben ocultar la gravedad de la situación estructural del empleo en Sevilla. El 70% de las personas desempleadas siguen concentradas en el sector servicios, caracterizado por empleos precarios, temporales y mal remunerados. La brecha de género permanece alarmante, el 63% de quienes buscan trabajo son mujeres, y entre los jóvenes menores de 25 años, casi la mitad nunca ha tenido un empleo, una señal de emergencia para el futuro laboral de la provincia.

Frente a estos desafíos, UGT reclama un cambio urgente de modelo productivo que apueste por sectores como la industria, capaces de generar empleo estable y cualificado, así como un refuerzo decidido de la negociación colectiva para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores ante el imparable encarecimiento de la vida.

El sindicato subraya, además, la gravedad de la siniestralidad laboral, con 28 fallecidos en lo que va de año, y exige un aumento de los recursos de la Inspección de Trabajo para garantizar condiciones dignas y seguras, recordando que la protección de los trabajadores no puede esperar.

UGT Sevilla lanza así un "mensaje claro": "Las cifras positivas no deben ser una excusa para la complacencia. La provincia necesita políticas estructurales valientes que transformen de verdad el mercado laboral y garanticen empleo digno, estable y seguro para todos".