El último Pleno de 2025 de la Diputación de Sevilla tramita el mantenimiento de carreteras y la renovación de vehículos

SEVILLA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha celebrado este lunes la última sesión ordinaria de su Plenario en 2025, una cita en la Institución ha aprobado el carácter de emergencia de la obra de sustitución de drenaje que ha acometido en la carretera provincial SE-7103 a la altura de La Puebla de los Infantes. Por su parte, desde el Área de Cohesión Territorial se ha dado conocimiento al Plenario provincial de la contratación del servicio de conservación y mantenimiento de la red viaria y las mejoras en la movilidad de la provincia.

De igual forma, la Diputación ha aprobado hoy la concesión definitiva de una dotación de 9,1 millones de euros para la adquisición de vehículos a motor adscritos a la prestación de servicios públicos municipales por parte de 97 municipios y entidades locales autónomas.

Según ha informado la institución provincial en una nota, las obras correspondientes a la carretera SE-7103 responden al diagnóstico por parte del Servicio de Carreteras del Área de Cohesión Territorial, que había detectado graves daños como consecuencia de las intensas lluvias de los meses de octubre y noviembre, que habían provocado la fisuración del asfalto en el punto kilométrico 21+182 y un socavón en forma de caverna.

"Ante el riesgo cierto de rotura mayor y más amplia de esta carretera que conecta con Constantina y la consiguiente repercusión en la seguridad de la movilidad viaria de las personas usuarias, desde el Área de Cohesión Territorial se ha tramitado una contratación de emergencia", ha apostillado la institución provincial.

Por su parte, la contratación del servicio de conservación y mantenimiento de la red viaria y las mejoras en la movilidad de la provincia se ha realizado mediante un procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada y adjudicación a la oferta con la mejor relación coste-eficacia, para los ejercicios 2026, 2027 y 2028 y un valor total estimado de 18,6 millones de euros, financiados en su totalidad por la Diputación.

El presupuesto base de licitación es de 9,3 millones de euros, distribuidos en cuatro lotes, que corresponden a cuatro zonas de la provincia: la Zona 1 integrada por Constantina, Cazalla de la sierra y El Castillo de las Guardas; la Zona 2, por Estepa, Puebla de Cazalla y Écija; la Zona 3, por Carmona y Morón de la Frontera, y la Zona 4, por Pilas, San Juan de Aznalfarache y Utrera.

Además, la Diputación va a destinar 7 millones de euros a la Sociedad Instrumental Aguas del Huesna para financiar la mejora, rehabilitación de los sistemas de gestión y canalización de los recursos hídricos y, en concreto, en dos actuaciones: el desvío de la tubería en alta que actualmente discurre por dentro de la denominada urbanización 'Los Jinetes', en el término municipal de Carmona, y la interconexión del sistema Huesna con el sistema Emasesa, a la altura de Alcalá de Guadaíra, en las instalaciones de Adufe.

Se trata de obras incluidas en el Plan de actuación de Aguas del Huesna con vistas a incrementar la seguridad del suministro y la continuidad del mismo en casos de incidencias, de las que ya se había dado cuenta en la Junta General de la Sociedad, celebrada en julio pasado.

Por último, el Pleno ha ratificado la decisión del Equipo de Gobierno de la Diputación de prorrogar cuatro años más el Plan Provincial de Actividades Físicas y Deportivas, con el objetivo de consolidar y fortalecer el tejido deportivo provincial y con el aval de los municipios sevillanos, que valoran positivamente los resultados de este instrumento de planificación, puesta en marcha y evaluación de las acciones encaminadas a incentivar y favorecer la práctica deportiva a la ciudadanía, sin ningún tipo de discriminación y haciendo hincapié en los hábitos saludables.