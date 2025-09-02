Unicaja, GetYourGuide y la Asociación de Hoteles de Sevilla, patrocinadores principales del Festival de Ópera 2025

Archivo - Foto de familia tras la presentación del Festival de Ópera, en imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

El Festival de Ópera de Sevilla, impulsado por el Ayuntamiento de Sevilla a través de su Delegación de Turismo y Cultura, que celebrará su primera edición del 25 de septiembre al 12 de octubre de 2025, "avanza con paso firme hacia su estreno como nueva gran cita lírica internacional". Concebido como un proyecto bienal impulsado por el Gobierno local, el festival confirma la incorporación de tres patrocinadores principales "que refuerzan su ambición cultural, turística y económica".

En la categoría Platino - Socio Estratégico, el citado festival contará con el apoyo de Unicaja Banco, una de las principales entidades financieras del país. "Su incorporación supone un impulso decisivo a la sostenibilidad del proyecto y subraya el compromiso de Unicaja Banco con el desarrollo cultural y social de los territorios en los que opera", destaca el Consistorio en una nota de prensa.

Por su parte, GetYourGuide, plataforma internacional líder en experiencias turísticas, se suma como Patrocinador Oro - Principal. "Su implicación contribuirá a reforzar la visibilidad internacional del Festival de Ópera de Sevilla, generando sinergias entre la oferta cultural y la proyección de la ciudad como destino privilegiado para el turismo de calidad".

La Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia (AHS) se incorpora como Patrocinador Plata - Oficial, "consolidando la estrecha relación" entre el festival y el sector turístico. "La implicación del tejido hotelero resulta clave para garantizar la hospitalidad y la experiencia integral de los visitantes, reforzando así el impacto económico que este evento generará en la ciudad".

"La suma de aliados estratégicos confirma que el Festival de Ópera de Sevilla es un proyecto de ciudad, que une a las instituciones públicas con empresas y entidades privadas en torno a una cita que trasciende lo musical para convertirse en motor cultural, turístico y económico", ha subrayado Angie Moreno, delegada de Turismo y Cultura.

A estos patrocinadores principales se suman importantes colaboradores institucionales y culturales, como son; el Instituto Polaco, la ASAO - Asociación Sevillana de Amigos de la Ópera, la Fundación Abades, CaixaForum Sevilla, Casas Palacio de Sevilla y la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, entidades cuya participación amplía el alcance del festival y refleja un compromiso compartido con la cultura, la promoción internacional y el patrimonio.

Con una programación que equilibra tradición y vanguardia, el Festival de Ópera de Sevilla se desplegará en siete espacios patrimoniales de referencia: la Real Fábrica de Artillería, el Real Alcázar, el Teatro de la Maestranza de Sevilla, el Espacio Turina y las Casas Palacio Dueñas, Salinas y Hospital de la Caridad.

Durante casi tres semanas, Sevilla se transformará en un escenario único donde resonarán óperas de Philip Glass, Mozart o Monteverdi, junto a títulos de Manuel García y estrenos contemporáneos, además de recitales con artistas de referencia internacional.

"Este respaldo demuestra que Sevilla está preparada para situarse en el mapa lírico internacional con una voz propia, fuerte y reconocible. La ópera es prestigio, emoción y legado, y este festival será también una apuesta de futuro que proyecte la imagen de Sevilla al mundo", ha añadido Angie Moreno.