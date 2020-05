La Unión Sevillana no participará del consejo del Instituto del Taxi al ver "injusta" la representación decidida

Sigue adelante con su litigio contencioso administrativo contra el proceso de renovación de la composición del Instituto del Taxi

Tras aprobar la junta de gobierno del Ayuntamiento de Sevilla la nueva representación de las asociaciones de taxistas y de asalariados o autónomos en el consejo de gobierno del Instituto Municipal del Taxi (IMT), atribuyendo dos vocales a la Unión Sevillana del Taxi, otros dos a Solidaridad Hispalense, --uno de los cuales corresponde a la cuota de asalariados y autónomos--, y uno a Élite Taxi Sevilla, la Unión Sevillana del Taxi ha decidido no participar de dicho órgano al ver "injusto" el reparto y continuar además con su litigio por la vía Contencioso Administrativa.

Fernando Morales, presidente de la Unión Sevillana del Taxi, ha dicho a Europa Press que la representación del gremio resuelta por el Ayuntamiento resulta "injusta y desproporcional", señalando expresamente que con el nuevo reparto de vocales, su organización ha perdido un puesto y queda con dos pese a contar con 971 asociados, mientras Élite Taxi Sevilla ha desembarcado en la entidad con un vocal merced a sus 249 afiliados. Así, ha defendido que a la Unión Sevillana del Taxi le correspondía conservar sus tres vocales, lamentando que el Ayuntamiento haya resuelto el reparto aplicando el Método de los Restos Mayores o de Hamilton en lugar de recurrir a la Ley D'Hont.

Por eso, ha anunciado que la Unión Sevillana del Taxi ha decidido no participar "de momento" de las sesiones del consejo de gobierno del Instituto del Taxi y "seguir adelante" con su litigio contencioso administrativa contra los criterios decididos por el Ayuntamiento para repartir las vocalías de dicho órgano que corresponden a los titulares de licencia. A tal efecto, Morales ha explicado que su asociación no se opone a "ampliar" la representatividad", pero avisa de que ello no debe ser acometido a costa de la Unión Sevillana del Taxi.

En el acuerdo inicial relativo a este procedimiento se detallaba que los estatutos del Instituto del Taxi estipulan, en materia de representatividad, "cinco representantes de las organizaciones y asociaciones representativas del sector, de los que uno representará a los asalariados y el resto (4) a las personas titulares de licencia".

"Los representantes del sector del taxi serán designados a propuesta de las respectivas asociaciones, procurando un acuerdo entre las mismas y, si esto no es posible, decidirá la junta de gobierno, pudiendo convocar elecciones entre los asalariados y atender a la representatividad de las asociaciones profesionales", precisan los estatutos.

Al respecto, después de que en el anterior mandato el consejo de gobierno del Instituto del Taxi contase en representación de los titulares de licencia con miembros de la Unión Sevillana del Taxi y de Solidaridad Hispalense del Taxi, y de que Élite Taxi, Foro Taxi Libre y la Asociación Taxi Sevilla reclamasen una "ampliación" de la representatividad para que la misma abarcase a todas las asociaciones del sector, el acuerdo inicial de la junta de gobierno señalaba la "ausencia de acuerdo entre las diferentes asociaciones representativas del sector del taxi y de los consumidores y usuarios, para designar a sus representantes".

LA REPRESENTACIÓN

Por eso, tras designar a los miembros del consejo de gobierno del Instituto Municipal del Taxi en representación de los grupos políticos del Ayuntamiento; PSOE y del PP, Cs, Adelante y Vox, así como tres "expertos" en la materia, el acuerdo estipulaba "turnos rotatorios anuales" para el puesto correspondiente a las asociaciones de consumidores.

En el caso de las organizaciones y asociaciones del sector, a las que corresponden cuatro representantes, y las organizaciones de asalariados, a las que corresponde uno (al igual que en el anterior mandato), su representatividad sería determinada "según el porcentaje de afiliación de los trabajadores" y la aplicación del Método de los Restos Mayores o de Hamilton".

Merced a tales criterios, el acuerdo finalmente aprobado y recogido por Europa Press desestima una alegación de Facua-Sevilla contra la fijación de un "turno rotatorio anual" para la representación de las asociaciones de consumidores, además de tener "por desistida" a la Asociación Foro Taxi Libre "al no haber cumplimentado en su totalidad el requerimiento efectuado, quedando sin subsanar las deficiencias detectadas".

Con relación a la vocalía que corresponde a los asalariados o autónomos colaboradores del taxi, ha sido "inadmitida" la solicitud de UGT al haber sido "presentada fuera de plazo".

Dado este escenario, y merced al número de socios y la aplicación del citado Método de Restos Mayores, las cuatro vocalías correspondientes a los titulares de licencia de taxi son asignadas con dos para Unión Sevillana del Taxi (971 socios), una para Solidaridad Hispalense (312) y una más para Elite Taxi Sevilla (249 afiliados), que desembarca así en la entidad; mientras la vocalía de los o autónomos colaboradores recae en Solidaridad hispalense con 21 socios en este ámbito.