La Universidad CEU Fernando III impulsa la formación de profesionales en auditoría y contabilidad en Sevilla

La Universidad CEU Fernando III y el Instituto de Censores Jurados de Cuentas, Agrupación séptima de Sevilla (Icjce) han colaborado para formar a profesionales "altamente cualificados" capaces de afrontar los desafíos actuales y futuros del ámbito contable y financiero.

Según ha indicado la institución académica en una nota, a través de un programa de posgrado especializado ofrecen a los estudiantes una "sólida base de conocimientos" y los dotan de las herramientas necesarias "para desempeñarse con éxito en puestos de responsabilidad contable" dentro de las empresas.

En concreto, el Máster Universitario en Auditoría de Cuentas, homologado por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), permite a los participantes ampliar su formación "desde una perspectiva integral".

Al hilo, entre los principales objetivos del programa se encuentra el conocimiento y aplicación de la normativa contable general y sus adaptaciones sectoriales, así como de las normas internacionales de contabilidad.

El CEU ha indicado que, de esta forma, los estudiantes aprenderán a aplicar la normativa contable en la elaboración de las Cuentas Anuales, a revisar los estados financieros consolidados y a reflejar contablemente las operaciones derivadas de combinaciones de negocios.

Asimismo, el programa profundiza en las normas reguladoras y técnicas de la auditoría, tanto nacionales como internacionales, lo que permitirá que los alumnos adquieran las "competencias necesarias para planificar, ejecutar y controlar auditorías de estados financieros", valorando la calidad del control interno y formulando juicios profesionales "sobre la imagen fiel de las cuentas anuales".

De este modo, este máster aborda el entorno jurídico, civil, mercantil, laboral, fiscal y concursal, que rodea la actividad de auditoría, dotando al estudiante de "una comprensión transversal de la normativa aplicable en distintas áreas empresariales".

En este sentido, el plan de estudios también "fomenta el desarrollo de habilidades empresariales, el pensamiento crítico y la capacidad analítica e investigadora", competencias "clave" en el ejercicio profesional de la auditoría y la dirección financiera.

MÁSTER HOMOLOGADO POR EL ICAC

La homologación del programa por el ICAC -Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas- garantiza su calidad y reconocimiento oficial. Los alumnos que superen el máster obtendrán la formación teórica necesaria para presentarse al examen de acceso al Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), además de beneficiarse de una dispensa genérica parcial de la primera fase del examen en los siguientes módulos: Módulo 1.1: Auditoría; Módulo 1.3: Otras materias contables; Módulo 2.2: Tecnologías de la Información y Sistemas Informáticos.

Gracias a esta formación, los egresados estarán capacitados para ejercer como auditores externos, internos o públicos, así como para ocupar puestos de analista financiero-contable, director financiero, director de administración o controller.

Con este programa, la Universidad CEU Fernando III y el Instituto de Censores de Cuentas reafirman su compromiso con la excelencia académica y la empleabilidad, formando profesionales capaces de aportar valor y rigor en el ámbito contable y de auditoría.