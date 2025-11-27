La Universidad CEU Fernando III impulsa en Sevilla su apuesta por la formación sanitaria y tecnológica

Estudiantes del Campus de la CEU Fernando III. - CEU FERNANDO III

SEVILLA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad CEU Fernando III continúa su crecimiento y apuesta por la excelencia académica. Tras superar el millar de alumnos en su segundo año académico, en el que se imparte un total de 15 grados y siete dobles grados en áreas como Ciencias de la Salud y de la Vida, Ingeniería, Ciencias Empresariales y Jurídicas, Humanidades, Educación y Deporte, además de Másteres Universitarios y Títulos Propios, la institución proyecta una ampliación significativa de su oferta formativa para el próximo curso.

Como subraya su rector, José Alberto Parejo, "queremos reforzar nuestra oferta formativa con nuevas titulaciones sanitarias y en el área de las disciplinas STEM", informa en el centro en un comunicado. "Nuestro objetivo es ofrecer una formación que prepare a los estudiantes para los retos profesionales del futuro, con programas adaptados a las necesidades reales del mercado y una experiencia universitaria de excelencia".

Con esta nueva propuesta formativa, cuya programación ya figura en el BOJA, la cuarta universidad del grupo CEU prevé impartir en su Campus de Bormujos un total de 20 grados y siete dobles grados, además de cinco nuevos másteres universitarios --que se suman a la actual oferta de posgrado vigente--, consolidando su posición como referente en formación integral y de calidad. "Nuestro objetivo es alcanzar los 4.500 alumnos en 2030", avanza el rector Parejo.

Con el foco puesto en los nuevos perfiles profesionales y en las demandas reales del mercado laboral, la Universidad CEU Fernando III impulsa un abanico de nuevas titulaciones que se sustentan un modelo educativo centrado en la excelencia, la investigación, la innovación y la proyección internacional, enfocado al desarrollo personal y profesional de su alumnado.

Las nuevas titulaciones responden a la demanda creciente de perfiles especializados en sectores estratégicos como la salud, la ingeniería, la educación y el ámbito jurídico, reforzando el compromiso de la Universidad CEU Fernando III con la innovación y la empleabilidad. En este sentido, continuará la ampliación en la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida con el grado en Odontología; acompañado con la puesta en marcha del nuevo Hospital de Simulación que actualmente se está construyendo en el interior del Campus y que permitirá ofrecer una formación inmersiva a los alumnos de esta facultad.

Por su parte, los grados en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto, Ingeniería Biomédica e Ingeniería Matemática se sumarán al plan de estudios de la Escuela Politécnica Superior; mientras que la Facultad de Humanidades, Educación y Deporte prevé la incorporación del grado en Educación Social y Gerontología.

En el ámbito del posgrado universitario, se promueven, asimismo, cinco nuevos másteres universitarios en Acceso a la Abogacía y Procura; Gestión y Dirección de Centros Educativos; Enfermería de Urgencias, Emergencias y Cuidados Críticos; Neuroeducación y Psicomotricidad; y Nutrición deportiva, Rendimiento y Salud.

Con esta propuesta de ampliación de la oferta académica, la Universidad CEU Fernando III reafirma su compromiso con la excelencia y la innovación educativa, mirando hacia el futuro con una estrategia clara: seguir sumando al panorama universitario andaluz a través de la formación de profesionales preparados para los retos globales, capaces de liderar con talento y compromiso.