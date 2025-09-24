La Universidad Loyola busca 200 mujeres en Sevilla para mejorar la apnea obstructiva del sueño mediante pérdida de peso

Imagen de archivo de una mujer con apnea del sueño. - UNIVERSIDAD DE LOYOLA

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La investigadora de la Universidad Loyola de Sevilla del Departamento de Psicología, Almudena Carneiro Barrera, ha coordinado junto con el catedrático de la Universidad de Granada Jonatan Ruiz Ruiz, un proyecto financiado por el programa Leonardo de la Fundación BBVA y CIBER Semilla 2025. Se trata del proyecto titulado 'Intervención interdisciplinar de la pérdida de peso y el estilo de vida en la apnea del sueño obstructiva en mujeres: Interapnea-Women ensayo clínico aleatorizado'. Así, el estudio busca mujeres en la localidad de entre 18 y 65 años con apnea obstructiva del sueño moderada-grave y sobrepeso para participar en el mismo.

Según ha informado la entidad en una nota de prensa, en el trabajo, además de la Universidad Loyola y Universidad de Granada, participan los hospitales públicos Virgen Macarena (Sevilla) y Virgen de las Nieves (Granada). Además de Almudena Carneiro-Barrera y Jonatan R. Ruiz, los médicos principales colaboradores en el estudio son Germán Sáez-Roca, Carlos Martín-Carrasco y Encarna Granados Valverde (Hospital Virgen de las Nieves, Granada) y Jesús Sánchez y Concepción Romero (Hospital Virgen Macarena, Sevilla).

Se trata de un estudio que continúa el proyecto 'Interapnea' llevado a cabo entre los años 2019 y 2020, que demostró por primera vez en la historia que la apnea obstructiva del sueño se puede curar gracias a intervenciones interdisciplinares relacionadas con la pérdida de peso y cambio de hábitos de vida relacionados con la nutrición, ejercicio físico o el abandono del consumo de alcohol y tabaco.

El citado proyecto demostró que "la pérdida de peso y el cambio de hábitos de vida durante ocho semanas resultó eficaz para la mejora de la gravedad de la apnea obstructiva del sueño". Este trabajo consiguió además que, "a los 6 meses de intervención, un 62% de los pacientes recibieran el alta médica y dejaran de utilizar la CPAP" -- la máquina que usa presión de aire leve para mantener las vías respiratorias abiertas al dormir --.

Esta primera fase sólo pudo realizarse con hombres, por motivos de diferencias en el fenotipo de la apnea, por lo que Interapnea-Women quiere evaluar la eficacia de esta misma intervención en mujeres adultas con esta afección.

Para llegar a estos resultados, la investigadora llevó a cabo "un ensayo controlado aleatorizado con una muestra de 89 hombres de entre 18 y 65 años con un índice de masa corporal de superior a 25 kg/m2 y apnea obstructiva del sueño moderada-grave".

Los participantes se asignaron "aleatoriamente a un grupo de tratamiento estándar -- presión positiva continua; CPAP por sus siglas en inglés -- o a una intervención de pérdida de peso y cambio de hábitos de vida combinada con el tratamiento estándar".

Los resultados demostraron que "seis meses después de la intervención los pacientes obtuvieron mejoras clínicamente significativas y sostenibles, mejorando sustancialmente los índices de apnea y otras múltiples variables relacionadas con la salud física, psicológica y calidad de vida".

Más del 60% de los pacientes recibieron el alta médica y pudieron dejar de utilizar la CPAP, el tratamiento de presión positiva en las vías respiratorias, que es el único tratamiento que se aplica hasta el momento para tratar esta enfermedad.

La apnea obstructiva del sueño se considera actualmente un problema de salud que afecta hasta al 38% de la población general adulta, siendo más prevalente en hombres que en mujeres.

Investigaciones y tratamientos como este "pueden suponer una importante estrategia para abordar esta enfermedad cada vez más preocupante y más común en la población".