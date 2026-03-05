La Universidad Pablo de Olavide conmemora el 8M con una agenda de actividades en el campus y en la provincia de Sevilla

Cartel de la UPO para divulgar la programación del 8M. - UPO

La Universidad Pablo de Olavide, a través de su Oficina para la Igualdad y de la Delegación del Rector para la Igualdad de Género, impulsa un programa de actividades con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, que combina actos institucionales, iniciativas culturales y acciones de sensibilización y formación, tanto en el campus como en distintas sedes del Aula Abierta de Mayores en la provincia.

"Avanzar hacia una sociedad más justa exige corresponsabilidad, revisión de privilegios, cambios en nuestras prácticas cotidianas y una implicación real en las políticas de igualdad. Cada aula, cada departamento, cada servicio cuenta", subraya Mónica Domínguez, delegada del Rector para la Igualdad de Género, en una nota de prensa.

El acto central en la Olavide tendrá lugar el viernes 6 de marzo, con la lectura del Manifiesto de la Red de Unidades de Igualdad de Género para la Excelencia Universitaria, a las 10,30 horas en el 'Mural Feminista' situado junto al canal.

El manifiesto se enmarca en el lema propuesto por Naciones Unidas este año: 'Derechos. Justicia. Acción. Para TODAS las mujeres y niñas'. Tras la lectura, a las 11,00 horas, se celebrará la actividad 'El legado de Rosario Valpuesta', una subida a la Torre UPO que propone un recorrido divulgativo por la figura de quien fue primera rectora de la Universidad, y en Andalucía, y defensora de la igualdad de género y pionera en la feminización del Derecho Privado.

El programa de actividades con motivo del 8M reúne algunas de sus citas más destacadas en torno a la divulgación y la visibilización del trabajo de las mujeres en la universidad. Entre ellas figura el taller 'Sin igualdad no es ciencia', impartido por la especialista en igualdad Reyes Pueyo, que se celebrará el 6 de marzo, de 10,00 a 11,30 horas, en la sala Rosalind Franklin del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD).

En esas mismas fechas, la Biblioteca/CRAI impulsa la campaña '¡Aquí estamos! Mujeres que investigan, estudian y trabajan en la Biblioteca/CRAI de la UPO', que se desarrollará del 5 al 12 de marzo a través de sus redes sociales, con el objetivo de poner en valor la diversidad y el papel de las mujeres que sostienen la vida académica y profesional en este espacio, dedicado a la cultura y la creación de conocimiento.

La agenda incluye también el ciclo de charlas 'Ponedles nombre a los silencios. Experiencias interdisciplinares sobre historias, memorias y territorios de mujeres', promovido desde la Facultad de Humanidades, con sesiones previstas para los días 12 y 13 de marzo en aulas del campus. En el ámbito jurídico, la Facultad de Derecho celebrará el 23 de marzo la II Jornada de Género, Igualdad y Conciliación, centrada en analizar la presencia de mujeres en altos cargos de la Administración de Justicia.

AVANCE DE LA PROGRAMACIÓN POR EL 8M

El programa se completará con el taller 'Cuidarse para intervenir: autocuidado y género en las prácticas de Trabajo Social', que tendrá lugar el 8 de abril en el Laboratorio de la Facultad de Ciencias Sociales, y que abordará el autocuidado como herramienta clave para la intervención social desde una perspectiva de género.

La programación incorpora, además, actividades del Aula Abierta de Mayores, con un ciclo de conferencias sobre igualdad de género en Gerena, Gines, Lebrija, Mairena del Alcor, Santiponce y Salteras, durante marzo y mayo, visitas al Centro de Documentación del Instituto Andaluz de la Mujer y un taller de teatro que culminará con una representación sobre micromachismos el 25 de marzo.

El calendario se completa con formaciones centradas en el empleo, como el programa 'Univergem', orientado a mejorar la empleabilidad y el emprendimiento de universitarias con formación en igualdad, y la Formación de Agentes Clave para la Red Universitaria contra la Violencia de Género. Clima-GEN: investigación para entender la desigualdad ante la crisis climática El programa incluye también una mirada a la investigación con perspectiva de género a través del citado proyecto, impulsado desde la UPO y financiado por el Instituto de las Mujeres (Ministerio de Igualdad).

En este marco, RadiOlavide publicará a partir del 6 de marzo un programa especial de 'Mundo Sostenible' titulado Trabajo Social Verde y Desigualdades de Género, que aborda cómo la crisis climática puede intensificar desigualdades ya existentes y el desarrollo pionero de un índice territorial para analizar el impacto del cambio climático en la desigualdad de género en España.