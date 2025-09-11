La Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) comienza el curso con más de 35 nuevas microcredenciales en diferentes ámbitos

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide ha comenzado el curso con una nueva oferta formativa en modalidad de microcredenciales compuesta por más de 35 títulos que abarcan diferentes ámbitos de estudio y que comenzarán de forma escalonada a lo largo de las próximas semanas. Una oferta inicial que se irá completando con nuevos cursos, ampliando la oferta de forma constante durante todo el curso académico y ofreciendo una formación continua actual, diversa, especializada y alineada con la estrategia europea.

Según ha explicado la entidad universitaria en una nota, la oferta de la Olavide para los próximos meses aborda temáticas "muy diversas y actuales" agrupadas en ocho líneas formativas de las que consta este programa, como son competencias digitales e inteligencia artificial; práctica jurídica; ordenación del territorio y urbanismo; salud, medicina avanzada y deporte; administración y gestión empresarial; educación y comunicación; cultura y patrimonio, e industria y sostenibilidad.

Estos títulos tienen abierto el periodo de matrícula y entre ellos se pueden encontrar programas novedosos sobre elaboración de rutas turísticas; IA aplicada a las organizaciones o en las investigaciones científicas, elaboración y cálculo de nóminas, técnicas de endolaser en medicina estética, ecografía básica para matronas y cirugía menor, derecho de extranjería, cooperación internacional o programas de bioturismo, entre otros.

Además, la oferta se complementa con títulos con alta demanda y que ya se han impartido anteriormente como las especializaciones en el procreo MAR para el acompañamiento y el duelo en las relaciones difíciles o la intervención infantojuvenil, cursos prácticos que abordan la especialización en derecho de sucesiones, impedancia bioléctrica, el éxito en el aprendizaje escolar o aplicaciones de IA para la productividad personal.

La Universidad ha detallado que las microcredenciales universitarias son programas formativos "breves y prácticos", pensados para profesionales que "quieren actualizarse profesionalmente y diseñados para responder a sus necesidades", además están focalizadas en la adquisición de las competencias específicas actualmente más demandadas por el mercado laboral.

Por ello, este nuevo modelo formativo con pleno reconocimiento universitario está dirigido a personas de todos los niveles formativos y buscan favorecer su empleabilidad. Con este programa de microcredenciales, la Universidad Pablo de Olavide continúa su apuesta por la impartición de microcredenciales, como viene haciendo desde el año 2022 bajo las directrices del vicerrectorado de Relaciones Instituciones, Formación Permanente y Fundaciones, y el que se han formado un total de 724 estudiantes en el curso pasado y se han impartido 27 títulos.

Para la puesta en marcha de estos programas, la Universidad está en contacto permanente con empresas y entidades de diferentes sectores, a través de las que se identifican las necesidades y tendencias en el ámbito laboral.

Actualmente cuenta con más setenta entidades colaboradoras entre las que se encuentran el Ayuntamiento de Dos Hermanas, Fundación Cajasur, Fundación Cajasol, numerosos colegios y asociaciones profesionales así como asociaciones, entidades y empresas.