La Universidad Pablo de Olavide de Sevilla convoca el XVI Concurso UPOemprende

SEVILLA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha publicado la convocatoria de la decimosexta edición del Concurso UPOemprende, un certamen que tiene como objeto promover y apoyar las ideas de negocio y los proyectos empresariales novedosos de miembros de la comunidad universitaria, así como impulsar la formación de equipos y la constitución de empresas innovadoras basadas en el conocimiento y en resultados de investigación.

El plazo de inscripción de ideas y proyectos estará abierto hasta el próximo 27 de mayo a las 23,59 horas, a través del formulario: Inscripción al XVI Concurso UPOemprende. La presentación de proyectos finales y el fallo del jurado, tendrá lugar el día 12 de junio y previamente, el 3 de junio se anunciarán los proyectos e ideas finalistas.

Esta iniciativa, impulsada por el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Fundaciones, a través de la Dirección General de Empleabilidad y Emprendimiento, forma parte del programa de Creación de Empresas (UPOemprende) y cuenta con la financiación del Ayuntamiento de Dos Hermanas; del Vicerrectorado de Investigación, Transferencia y Doctorado; del proyecto europeo 'Accent' de la UPO; y de la Cátedra Sevilla Fútbol Club: Universidad, Empresa y Deporte.

Además, está gestionado por la Fundación UPO y cuenta con la colaboración del Centro de Ayuda al Emprendimiento y Espacio de Coworking CADE-UPO, tal como ha apuntado la Olavide en una nota de prensa. Podrán participar en el concurso, de forma general, miembros de la comunidad universitaria con espíritu emprendedor y que cuenten con una idea de negocio o proyecto empresarial innovador. Además, también podrán hacerlo en una de las categorías, estudiantes del último curso de Bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Superior de centros educativos de la provincia de Sevilla.

Esta edición cuenta con un total de siete categorías de premios, siendo la primera de ellas 'Transferencia del Conocimiento, del Vicerrectorado de Investigación, Transferencia y Doctorado de la Universidad Pablo de Olavide', dirigida a iniciativas empresariales basadas en la explotación de resultados de un grupo de investigación propio de la UPO o generada por PDI o estudiantes de Doctorado de esta universidad. Esta categoría tiene un único premio con una dotación de 1.500 euros y está financiado por el Vicerrectorado de Investigación, Transferencia y Doctorado de la UPO.

La segunda categoría es 'Accent al mejor proyecto con potencia de escalabilidad a nivel internacional', para iniciativas empresariales de reciente creación y que no estén basadas en la explotación de resultados de investigación propios generados en la UPO. Esta categoría consta de dos premios, un primer premio de 1.000 euros y un segundo premio de 500 euros y están financiados por el proyecto europeo 'Accent' (Accelerating Innovation and Entrepreneurial Excellence in Higher Education Institutes) de la UPO.

La tercera de las categorías de este concurso es 'Cátedra SFC: Universidad, Empresa y Deportes a empresa Olavide constituida' y premiará a una empresa innovadora constituida hace menos de 10 años y en cualquiera de sus formas jurídicas, incluyendo también trabajadores en régimen autónomo. El premio de esta categoría, que consiste en una dotación económica de 900 euros, está financiado por la Cátedra Sevilla Fútbol Club: Universidad, Empresa y Deporte.

Por su parte, como cuarta categoría, se establece 'Ayuntamiento de Dos Hermanas a empresa constituida en el municipio', dirigida a empresas innovadoras, constituidas hace menos de 10 años y con acta censal en el municipio de Dos Hermanas. En este caso, "no será imprescindible" que un miembro del equipo promotor sea egresado o egresada UPO y el premio, con dotación económica de 900 euros, está financiado por el Ayuntamiento nazareno. Las categorías de empresas constituyentes son excluyentes entre sí.

La quinta categoría en la que podrán participar las personas interesadas es 'Ayuntamiento de Dos Hermanas al mejor Trabajo Fin de Grado/Fin de Máster emprendedor', que premiará con 400 euros la mejor idea de negocio que tenga su origen en un Trabajo Fin de Grado o Trabajo Fin de Máster curso en la UPO. Pueden concurrir a esta categoría los trabajos generados en el curso académico actual y el anterior. El premio de esta categoría está financiado por el Ayuntamiento de Dos Hermanas.

Por último, la dos últimas categorías son 'Emprendexpress Dos Hermanas para el Talento Junior Emprendedor', dirigida a ideas de negocio en las que la mayoría de los integrantes del equipo promotor sean estudiantes de Bachillerato o Grado Formativo de Grado Superior y, además, la idea haya sido generada en el curso académico actual o anterior.

Estas dos categorías, financiadas por el Ayuntamiento de Dos Hermanas, entregarán dos premios de 800 euros, uno para centros educativos de la provincia de Sevilla y otro exclusivo para centros de la localidad nazarena. En este caso los premios son excluyentes y las ideas ganadoras podrán beneficiarse de los recursos de la Delegación de Promoción Económica e Innovación del Ayuntamiento de Dos Hermanas relativos al asesoramiento y puesta enmarca de la idea de negocio, así como búsqueda de vías de ayuda y financiación.

Además de estas categorías de premios, las bases del concurso de esta decimosexta edición establecen también dos menciones accésit con diploma acredicativo: 'Emprendimiento Sostenible', para la mejor iniciativa de negocio (idea, proyecto o empresa) que combine el objetivo de generar retorno económico y a la vez y con la misma importancia, impacto positivo en el medio ambiente.

Y una segunda mención accésit 'Emprendimiento con Impacto Social', para la mejor idea de negocio que combine el objetivo de generar retorno económico y a la vez y con la misma importancia, impacto positivo en la sociedad. En ambos accésits, al menos, un integrante del equipo de trabajo debe ser miembro del Personal Docente e Investigador (PDI), PTGAS (personal de administración y servicios), estudiante o egresado UPO y las ideas no pueden estar basadas en la explotación de resultados de investigación propios generados en la universidad.

Asimismo, los premiados en cualquiera de las categorías podrán tener acceso de manera preferente a una serie de beneficios y ventajas como: acceso gratuito a los servicios de alojamiento empresarial en los 'Centros Andaluces de Emprendimiento' (CADE) de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza; ronda de contactos para propiciar posibles colaboraciones con la Federación de Industriales y Comerciantes de Alcalá de Guadaíra (FICA) y con la Asociación para el Desarrollo Empresarial y la Transferencia Tecnológica de Dos Hermanas (TIXE); acceso al programa Sputnik de fomento de emprendimiento; y acceso gratuito durante 6 meses a los servicios de alojamiento empresarial de la Red de viveros de la Cámara de Comercio de Sevilla.

Para que los participantes en esta decimosexta edición puedan mejorar el desarrollo de sus proyectos emprendedores antes de su presentación en el concurso, se ofertarán talleres de formación en emprendimiento, que serán de asistencia voluntaria, y que se desarrollarán desde el inicio del periodo de inscripción y hasta el próximo 15 de mayo.

Esta edición del Concurso UPOemprende cuenta con la colaboración de Andalucía Emprende Fundación Pública Andaluza, programa EmprendeExpress del Ayuntamiento de Dos Hermanas, programa Accent, Federación Empresarial TIXE, Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI UPO), Cámara de Comercio de Sevilla, FICA, Sputnik y la Cátedra SFC: Universidad, Empresa y Deporte.