La Universidad Popular de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) clausura sus talleres con un mes de actividades

Foto de familia de los participantes en la Universidad Popular de Alcalá - AYTO. ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

La Universidad Popular celebra durante un mes diferentes actividades artísticas en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) por la clausura de los talleres del curso 2025-2026, que incluirán exposiciones de manualidades, costura y pintura, exhibiciones de danzas, bailes de salón, sevillanas, flamenco o teatro. El programa tendrá lugar entre la Casa de la Cultura y el teatro Gutiérrez de Alba del 20 de mayo al 26 de junio.

Según ha destacado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el delegado de Educación responsable de este servicio, Pablo Chain, ha destacado "la ilusión del alumnado por compartir lo aprendido con amigos y familiares en esta experiencia común tan valorada por el alumnado".

En este sentido, Chain ha incidido en que la Universidad Popular "es una iniciativa de ocio, formación, cultura y proyección del desarrollo personal" con más de un cuarto de siglo de historia en la ciudad y "que mueve a más de 1.500 personas".

Así ha resaltado además "la profesionalidad y entrega" del profesorado y la organización de los talleres, en los que "ya se está trabajando para este verano y el próximo curso" a sabiendas de la "amplia demanda ciudadana".

Asimismo, el delegado ha anunciado que los tradicionales talleres del curso de verano, tanto infantiles como de adultos podrán solicitarse a partir del próximo 1 de junio a través de la web municipal, donde se encuentran detallados las alternativas y horarios.

Igualmente, a partir del 15 de junio se abrirá el plazo de matrícula para los talleres del próximo curso 2026-2027 que volverán a tener una gran variedad con opciones de arte, música, bailes, artesanías, salud, formación académica, y nuevas tecnologías. Los detalles de ofertas y horarios estarán disponibles en la web municipal a partir del lunes 18 de mayo.