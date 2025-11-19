La Universidad de Sevilla acoge el congreso científico internacional sobre prevención del consumo de cannabis

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 24 millones de adultos europeos han consumido cannabis en el último año, y el 1% lo hace prácticamente a diario. En España, esa cifra asciende al 2,5%, casi tres veces más que el promedio europeo, según el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT 2025). Así lo reflejan en su análisis los organizadores del congreso científico internacional sobre prevención, tratamiento y control del consumo de cannabis, que se celebra, en su quinta edición, en la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla del 28 al 29 de noviembre de 2025.

El encuentro, organizado por Socidrogalcohol con la colaboración de la US, es de carácter multidisciplinar, tiene como eje central el creciente impacto del consumo de cannabis entre población joven, y pretende reunir a profesionales de los ámbitos sanitario, educativo, judicial y social para abordar el fenómeno desde múltiples frentes, informa la US en un comunicado.

El congreso se organiza en un contexto preocupante: el cannabis sigue siendo la sustancia ilegal más consumida en España. La juventud aparece como el grupo más vulnerable. En Andalucía, por ejemplo --región que ocupa un lugar clave en la organización del evento-- el 19% del alumnado de 14 a 18 años declara haber consumido cannabis alguna vez, el 13,8% en el último año y el 10,3% en los últimos 30 días.

Este consumo temprano y frecuente está vinculado a mayores riesgos de dependencia, deterioro neuropsicológico, fracaso escolar y abandono posterior de tratamiento. Los organizadores subrayan que el inicio antes de los 15 años es un factor de riesgo clave.

El papel de la Universidad de Sevilla es destacable en la convocatoria, pues el evento cuenta con su Facultad de Psicología como sede, y su Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos lidera la organización, de la mano del profesor Sergio Fernández Artamendi.

La US se propone así situar a Andalucía y España en el debate científico internacional sobre la prevención, tratamiento y control del consumo de esta sustancia, dotando de herramientas académicas.