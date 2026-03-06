La Universidad de Sevilla acoge un 'Marzo violeta' con actividades culturales, científicas y formativas por el 8M

Fachada principal del Rectorado, con una de las banderolas centradas en los actos del 8M, como foto de recurso. - US

SEVILLA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) se suma a la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con una programación especial que se desarrollará durante todo el mes bajo el lema 'Marzo violeta'. Esta iniciativa reúne actividades culturales, académicas y divulgativas destinadas a visibilizar el papel de las mujeres en distintos ámbitos del conocimiento y la sociedad, así como a promover la reflexión sobre la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

Con este programa, la Universidad de Sevilla busca reconocer la trayectoria y las aportaciones de mujeres pioneras, artistas, científicas, creadoras y profesionales, así como destacar historias y experiencias que contribuyen a poner en valor el papel de las mujeres como referentes para nuevas generaciones, explica en un comunicado.

En el programa destaca el taller-laboratorio 'Contacto con tacto', que se desarrolla entre el 10 y el 24 de marzo en el salón multiusos del Pabellón de Uruguay. Esta actividad formativa cuenta con dos ediciones presenciales con conversaciones abiertas. Para esta actividad, coordinada por la directora escénica y socióloga Patricia Trujillo, se utilizan herramientas de conciencia corporal, espacial y relacional de teatro posmoderno con el objetivo de "hacer teatro con una comunidad que busca resolver una situación vivida que le genera malestar".

Otra de las propuestas es la conferencia 'Mito, verdad o atrevimiento', que rescata los recuerdos para darle giros en torno a mitología clásica y los neomitos para provocar en la relación de conceptos, la curiosidad y la sorpresa. Se celebra el día 18 de marzo, a las 17,00 horas, con entrada libre, en el salón de actos del Pabellón de Uruguay.

A esta actividad se suma la conferencia teatralizada 'Espejismos en la pista', programada para el 25 de marzo, a las 9,30 horas, en el salón de actos del Pabellón de Uruguay. Esta conferencia aborda el mito de la superwoman, la carga mental, las fortalezas de las mujeres y los estereotipos de género, así como la autoestima en la presión estética.

La programación se completa con el concurso de dibujo 'África es femenino', que tendrá lugar el 8 de marzo en el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla. Esta iniciativa, organizada por la Asociación Cultura y Cooperación con África "El Gulmu" en colaboración con la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, propone reflexionar a través del arte sobre la realidad y el protagonismo de las mujeres africanas.

Además, la Biblioteca de la Universidad de Sevilla se suma a la conmemoración con la actualización de la colección temática '8M' en el catálogo FAMA. Esta selección multidisciplinar incorpora nuevos fondos que abordan el feminismo y la igualdad desde distintos formatos, incluyendo ensayos, narrativa, cómic y novela gráfica, cine y revistas especializadas en estudios de género.

AVANZAR HACIA UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA

Entre las actividades ya realizadas destaca 'Científicas: pasado, presente y futuro', una obra de teatro que busca incentivar vocaciones científicas y visibilizar el papel de la mujer en la ciencia, ofreciéndole, especialmente a las niñas, referentes en los que puedan sentirse reflejadas.

Asimismo, se han celebrado las XI Jornadas Internacionales 'Autoridad femenina: recepción crítica y relato del yo', un encuentro en la facultades de Filología y Geografía e Historia en el que distintas especialistas han reflexionado sobre las formas de representación de la autoridad femenina en diferentes contextos culturales y literarios.

MANIFIESTOS DE CRUE Y RUIGEU

La Universidad de Sevilla, como cada año, se une a los manifiestos de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) y de la Red de Unidades de Igualdad de Género por la Excelencia Universitaria (RUIGEU), reafirmando su compromiso con la igualdad, la sensibilización y la generación de espacios de diálogo y conocimiento que contribuyan a avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva.